 

Опубликовано видео запуска украинской ракеты "Точка У"

 

Помощник главы министерства внутренних дел Донецкой народной республики Виталий Киселёв опубликовал видео запуска украинскими военными ракеты «Точка-У». За кадром слышно, как кто-то на украинском комментирует происходящее. «Ну что... готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на один-два гектара».

Это означает, что ракета оснащена кассетным зарядом, запрещённым международными конвенциями.

С применением таких зарядов украинскими военными был обстрелян Донецк (погиб 21 человек) и Мелитополь (ракеты удалось сбить, жертв не было).

Сегодня Донецк вновь был обстрелян, погибли четыре женщины.

Также украинцами обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи в Харькове. "В Харькове укронационалисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, в Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники, обороняющиеся совместно с резервистами территориальной обороны, в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов, а граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, просто расстреляли", сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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APN.ru