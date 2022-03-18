 

Медведев захотел увеличить число мигрантов в РФ

 

В условиях санкций в России нужно пересмотреть максимально допустимые доли иностранных работников в различных сферах экономики, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

90% из 2,5 млн официально работающих в РФ иностранцев являются выходцами из стран бывшего СССР; обычно они заняты на строительстве, в сегменте торговли, ремонта, на обрабатывающих производствах и на низовых позициях в сфере услуг и ЖКХ.

Медведев продолжает утверждать, что это неквалифицированная и тяжёлая физическая работа, на которую россияне просто не идут:

"Поэтому этот фактор нужно иметь в виду при оценке состояния рынка труда и анализе процессов того, что происходит, и оценки того, какую работу люди соглашаются выполнять, а какую не соглашаются выполнять. Этот вопрос обычно возникает в контексте рассуждений о том, кто у кого работу отбирает".


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APN.ru