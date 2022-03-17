Минобороны РФ проанализировало документы из украинских биолабораторий

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил результаты исследования документов из украинских биолабораторий. По мнению ведомства
, эти документы показывают, что соглашение о совместной биологической деятельности, заключённое между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины, на деле предполагало финансирование лабораторий украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, а общий объём американского финансирования составил 32 миллиона долларов. Эти биолаборатории были выбраны американской стороной для изучения возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и некоторых других вирусов, применение которых может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.