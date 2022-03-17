 

Минобороны РФ проанализировало документы из украинских биолабораторий

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил результаты исследования документов из украинских биолабораторий. По мнению ведомства, эти документы показывают, что соглашение о совместной биологической деятельности, заключённое между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины, на деле предполагало финансирование лабораторий украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, а общий объём американского финансирования составил 32 миллиона долларов. Эти биолаборатории были выбраны американской стороной для изучения возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и некоторых других вирусов, применение которых может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минобороны обнародовало материалы из украинских биолабораторий
» Раскрыты планы США на Украине
» Российские военнослужащие могут принять участие в уничтожении арсеналов химического оружия в Сирии
» Новое руководство Генштаба Минобороны России начало действовать
» Путин: У министра обороны будет восемь заместителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Минобороны РФ проанализировало документы из украинских биолабораторий

  • 21:28
  • 141

Human Rights Watch призвала Украину уважать права российских военнопленных

  • 21:19
  • 166

Россия намерена быстро интегрировать Северо-Крымский канал в водоснабжение Крыма

  • 20:20
  • 160

Путин отметил, что теперь российские банки наконец-то смогут работать в Крыму

  • 19:20
  • 160

В Узбекистане заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а ДНР и ЛНР не признают

  • 18:49
  • 266

С 18 марта снимаются все ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией

  • 18:29
  • 177
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru