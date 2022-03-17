 

Human Rights Watch призвала Украину уважать права российских военнопленных

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины уважать права российских военнопленных и прекратить публиковать видеоролики с ними. Как отмечает HRW, Служба безопасности Украины ведёт в Телеграме канал с более чем 860 000 подписчиков, где размещает видео с захваченными российскими солдатами, которые раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие данные, в том числе имена и адреса своих родителей. Это является нарушением прав военнопленных и Женевской конвенции. 


Кроме того, российских пленных вынуждают делать "сенсационные признания", типа получения приказа о целенаправленном убийстве мирных жителей или наличии в Российской Армии специального подразделения для расстрела дезертиров. Такие образцы украинской пропаганды на регулярной основе публикует, например, самая массовая газета Британии "Дейли Мейл". 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10598735/Russian-POW-says-told-shoot-CIVILIANS-unit-sent-capture-Kharkiv.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10605897/Captured-Russian-soldier-claims-Moscow-special-force-kill-tries-run-home.html

Впрочем, даже в "Дейли Мейл" многие комментаторы говорят о неэтичности таких материалов и предполагают, что украинцы пытками вынуждают пленных делать подобные заявления.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правительства более чем 80 стран использовали ковид для ограничения гражданских прав
» Hyman Rights Watch: во всём виноват Советский Союз
» Генпрокуратура РФ получила первые доносы на «нежелательные организации»
» Правозащитники поддержали «Талибан»
» Западные правозащитники приостановили деятельность в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Минобороны РФ проанализировало документы из украинских биолабораторий

  • 21:28
  • 141

Human Rights Watch призвала Украину уважать права российских военнопленных

  • 21:19
  • 166

Россия намерена быстро интегрировать Северо-Крымский канал в водоснабжение Крыма

  • 20:20
  • 160

Путин отметил, что теперь российские банки наконец-то смогут работать в Крыму

  • 19:20
  • 160

В Узбекистане заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а ДНР и ЛНР не признают

  • 18:49
  • 266

С 18 марта снимаются все ограничения на передвижение между Россией и Белоруссией

  • 18:29
  • 177
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru