Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины уважать права российских военнопленных и прекратить публиковать видеоролики с ними. Как отмечает HRW, Служба безопасности Украины ведёт в Телеграме канал с более чем 860 000 подписчиков, где размещает видео с захваченными российскими солдатами, которые раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие данные, в том числе имена и адреса своих родителей. Это является нарушением прав военнопленных и Женевской конвенции.





Кроме того, российских пленных вынуждают делать "сенсационные признания", типа получения приказа о целенаправленном убийстве мирных жителей или наличии в Российской Армии специального подразделения для расстрела дезертиров. Такие образцы украинской пропаганды на регулярной основе публикует, например, самая массовая газета Британии "Дейли Мейл".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10598735/Russian-POW-says-told-shoot-CIVILIANS-unit-sent-capture-Kharkiv.html



https://www.dailymail.co.uk/news/article-10605897/Captured-Russian-soldier-claims-Moscow-special-force-kill-tries-run-home.html

Впрочем, даже в "Дейли Мейл" многие комментаторы говорят о неэтичности таких материалов и предполагают, что украинцы пытками вынуждают пленных делать подобные заявления.



