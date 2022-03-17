 

Россия намерена быстро интегрировать Северо-Крымский канал в водоснабжение Крыма

 

После разблокировки Северо-Крымского канала нужно пересмотреть планы по обеспечению Крыма питьевой водой и перечень дальнейших работ на инженерных сетях, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. 

"На сегодняшний день дефицит отсутствует. Продолжаем работу по приведению в порядок и снижению потерь. Нашли воду под дном Азовского моря, но сейчас, в связи с открытием Северо-Крымского канала, пересматриваем нашу схему водоснабжения, наш план по работе, чтобы интегрировать его максимально быстро в общую систему водоснабжения Крыма".

Северо-Крымский канал начинается от Каховского водохранилища, проходит через Перекопский перешек, идёт мимо Джанкоя до окрестностей Керчи. В мае 2014 года в Херсонской области, примерно в 15 километрах от границы с Крымом, была возведена дамба, заблокировавшая подачу воды на полуостров, что сильно пошатнуло сельское хозяйство в Крыму. Украина отказалась обсуждать даже платную поставку воды в Крым. 



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APN.ru