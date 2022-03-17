 

Путин отметил, что теперь российские банки наконец-то смогут работать в Крыму

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались работать в Крыму из-за санкций, теперь могут спокойно идти на полуостров.

"Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем, но они не только проблемы создают, но и открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они спокойно могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка".

Путин отметил, что такая активность бизнеса обязательно получит поддержку. 

 


 

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APN.ru