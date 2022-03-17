В Узбекистане заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а ДНР и ЛНР не признают

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан не признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик, выступает за немедленное прекращение боевых действий на Украине и поддерживает её территориальную целостность. Кроме того, Узбекистан планирует направить Украине "гуманитарную помощь".

По словам Камилова, Россия для Узбекистана -- ведущий торговый партнёр, но Украина для Узбекистана -- тоже ценный партнёр, "узбекско-украинский взаимный товарооборот по итогам 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и превысил $700 млн".



