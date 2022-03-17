В Узбекистане заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а ДНР и ЛНР не признают
- 17.03.2022, 18:49,
- Новости
- 266
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил,
что Узбекистан не признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик, выступает за немедленное прекращение боевых действий на Украине и поддерживает её территориальную целостность. Кроме того, Узбекистан планирует направить Украине "гуманитарную помощь".
По словам Камилова, Россия для Узбекистана -- ведущий торговый партнёр, но Украина для Узбекистана -- тоже ценный партнёр, "узбекско-украинский взаимный товарооборот по итогам 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и превысил $700 млн".
Для сравнения
: экспорт из России в Узбекистан за 2021 составил $5.22 млрд, импорт в Россию из Узбекистана за 2021 составил $1.67 млрд.