 

В Узбекистане заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины, а ДНР и ЛНР не признают

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан не признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик, выступает за немедленное прекращение боевых действий на Украине и поддерживает её территориальную целостность. Кроме того, Узбекистан планирует направить Украине "гуманитарную помощь". 
По словам Камилова, Россия для Узбекистана -- ведущий торговый партнёр, но Украина для Узбекистана -- тоже ценный партнёр, "узбекско-украинский взаимный товарооборот по итогам 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом и превысил $700 млн". 

Для сравнения: экспорт из России в Узбекистан за 2021 составил $5.22 млрд, импорт в Россию из Узбекистана за 2021 составил $1.67 млрд.
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APN.ru