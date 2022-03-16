Минобороны опровергает украинские обвинения

Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе:

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"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".