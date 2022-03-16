Минобороны опровергает украинские обвинения

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя кадры с погибшими жителями Чернигова, подчеркнул
, что в Чернигове нет российских военных, а на кадрах нет следов от разрыва боеприпасов, т.е. люди не могли погибнуть от удалённого ракетного обстрела. Таким образом, убитые, по всей видимости, стали жертвами внутреннего террора.
Также в Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе:
"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".