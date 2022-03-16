 

Объявлена награда за помощь в задержании украинского телеведущего, призвавшего убивать русских детей

 

Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире телеканала "24" призвал к убийству русских детей и цитировал немецкого преступника Адольфа Эйхмана. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что Шарафмал повёл себя как «собака». «Передаю просто — мы тебя найдем. (...) Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех».

"Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того (...), который призывал и клялся убивать русских детей", - написал Аксенов в своём Телеграме.



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APN.ru