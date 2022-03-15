 

Американские Демократы стали немного либеральнее, а Республиканцы -- гораздо консервативнее

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) проанализировал, как менялись предпочтения двух главных американских партий с 1970-х годов. Как оказалось, Демократическая партия за это время стала немного левее/либеральнее, а вот Республиканская -- значительно "поправела", став консервативнее. Почти половина парламентариев-демократов -- чёрные, азиаты или латиносы, в то время как почти половина парламентариев-республиканцев -- из южных штатов США. В целом Демократы и Республиканцы сегодня идеологически отстоят друг от друга дальше, чем это было полвека назад.  
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APN.ru