Штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать через "Госуслуги"

В приложении "Госуслуги Авто" стало можно обжаловать штрафы за нарушение ПДД -- но только за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД.

Для обжалования нужно зайти в раздел с оплатой штрафов, выбрать штраф. Если его можно обжаловать онлайн -- появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Необходимо выбрать причину обжалования, загрузить подтверждающие документы (фотографии, видеозаписи, объяснение водителя и т. д.) и направить жалобу.

Решение об обжаловании принимается в течение десяти дней.