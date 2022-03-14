 

Штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать через "Госуслуги"

 

В приложении "Госуслуги Авто" стало можно обжаловать штрафы за нарушение ПДД -- но только за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. 

Для обжалования нужно зайти в раздел с оплатой штрафов, выбрать штраф. Если его можно обжаловать онлайн -- появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Необходимо выбрать причину обжалования, загрузить подтверждающие документы (фотографии, видеозаписи, объяснение водителя и т. д.) и направить жалобу.

Решение об обжаловании принимается в течение десяти дней.

 


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