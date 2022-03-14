 

Егору Холмогорову вынесено прокурорское предостережение о недопустимости патриотического митинга

Русский историк и публицист Егор Холмогоров в ответ на инициативу проведения патриотического митинга -- шествия в Москве в поддержку русской армии и политики президента -- получил предостережение за подписью зампрокурора А.О. Буданова о недопустимости и потенциальной подсудности такой инициативы. В своём Телеграме Холмогоров приводит фото прокурорской бумаги и пишет: 
"Ответом на официально направленное в госорганы обращение о проведении законного согласованного мероприятия в поддержку армии и политики президента, я получил бумажку с угрозами от прокурора.
Фактически - предсудимость, которая наверняка попадет во всевозможные базы.
Еще раз - в ответ на законную просьбу о патриотическом лоялистском митинге - предсудимость.
Что ж, господа чиновники. Раз вы настаиваете - я прекращаю любые публичные выступления в поддержку политики президента и поддержку армии до тех пор, пока зампрокурора Буданов не пришлет мне бумажку с извинениями.
Буду выступать лишь в частном порядке. В соцсетях. А публично меня, как видите, "казенные патриоты" предупредили."
https://t.me/holmogortalks/17699

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