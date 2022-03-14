Егору Холмогорову вынесено прокурорское предостережение о недопустимости патриотического митинга

Русский историк и публицист Егор Холмогоров в ответ на инициативу проведения патриотического митинга -- шествия в Москве в поддержку русской армии и политики президента -- получил предостережение за подписью зампрокурора А.О. Буданова о недопустимости и потенциальной подсудности такой инициативы. В своём Телеграме Холмогоров приводит фото прокурорской бумаги и пишет:

"Ответом на официально направленное в госорганы обращение о проведении законного согласованного мероприятия в поддержку армии и политики президента, я получил бумажку с угрозами от прокурора.

Фактически - предсудимость, которая наверняка попадет во всевозможные базы.

Еще раз - в ответ на законную просьбу о патриотическом лоялистском митинге - предсудимость.

Что ж, господа чиновники. Раз вы настаиваете - я прекращаю любые публичные выступления в поддержку политики президента и поддержку армии до тех пор, пока зампрокурора Буданов не пришлет мне бумажку с извинениями.

Буду выступать лишь в частном порядке. В соцсетях. А публично меня, как видите, "казенные патриоты" предупредили."