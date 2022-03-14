 

В Москве отменяют масочный режим, в Татарии -- принудительную вакцинацию

 

Требование по использованию т.н. "защитных масок" в общественных местах отменяется в Москве со вторника, 15 марта.

Также отменяются такие ковидорегуляции, как регулярное измерение температуры у работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п. "В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - сказал по этому поводу мэр Москвы Сергей Собянин.

 

В то же время главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление об отмене в республике принудительной вакцинации от ковида. 



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