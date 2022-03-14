 

В результате украинского удара по Донецку погибли 17 человек

Сегодня украинцами был совершён ракетный удар по центру Донецка с применением комплекса "Точка У".
Возможно, целью была городская администрация.
16 человек погибли, 23 человека пострадали.  
Обновление: число погибших в результате украинского удара по центру Донецка выросло до 17 человек.
Дальность стрельбы из ракетного комплекса "Точка У" ("Точки" стояли на вооружении ещё в СССР) -- 120 километров.
По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд, и если бы её не смогли сбить -- жертв было бы ещё больше.

Кроме того, утром 14 марта в Донецке в результате обстрела со стороны Украины 83 шахтера оказались заблокированы в шахте. 
 

Денис Пушилин заявил, что после ракетного удара наступательная операция сил ДНР будет по возможности ускорена. «Наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов».

 


 

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