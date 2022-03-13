Силуанов: РФ лишили доступа к 300 млрд её золотовалютных резервов

Из-за санкций США и Европы, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, Россия не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.
"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Другая часть золотовалютных резервов России находится в юанях, и Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.
Из-за заморозки резервов у России возникли проблемы с исполнением долговых обязательств.
Силуанов пояснил, что РФ намерена обслуживать госдолг в рублях -- до тех пор, пока заблокированная часть резервов не будет разморожена.