Силуанов: РФ лишили доступа к 300 млрд её золотовалютных резервов

Из-за санкций США и Европы, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, Россия не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Другая часть золотовалютных резервов России находится в юанях, и Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Из-за заморозки резервов у России возникли проблемы с исполнением долговых обязательств.

Силуанов пояснил, что РФ намерена обслуживать госдолг в рублях -- до тех пор, пока заблокированная часть резервов не будет разморожена.

"Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены... Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но - еще раз повторю - долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов - именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте".







