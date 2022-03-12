 

Ковид стал менее опасен, чем сезонный грипп

Согласно британской правительственной статистике (https://www.dailymail.co.uk/news/article-10598195/Covid-deadly-flu-scientists-say.html), ковид теперь стал менее опасен, чем сезонный грипп. Если до появления штамма "омикрон" летальность ковида составляла 0,2%, то с появлением "омикрона" она сместилась к 0,03%. Для сезонного гриппа эти цифры находятся в промежутке 0,01-0,05%, это значит, что летальность "омикрона" даже меньше, чем у гриппа. 
 
Тем не менее, в некоторых странах -- например, в Южной Корее (полностью отвакцинированы 85,8% населения) -- рекордно выросли заражаемость и смертность. Смертность от ковида в Южной Корее теперь составляет 0,16% -- это немного, но больше, чем было в Южной Корее ранее. При этом здесь всё время действовали жёсткие ковидорегуляции, правительство лишь сейчас стало их ослаблять, несмотря на рост заражаемости, т.к. терпение населения на исходе. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Британии от ковида умирает вдвое меньше людей, чем от гриппа; в Германии смертность превысила показатель 1946 года
» В США объявят, что всем привитым от ковида нужно будет сделать третий укол
» Гипер-реакция на "омикрон" и одиннадцатикратное сокращение госпитализаций в ЮАР
» Учёные снова обнаружили, что клеточный иммунитет от простуды подавляет и коронавирусы
» За две недели до Олимпиады Китай возвращает анальное тестирование на ковид
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ковид стал менее опасен, чем сезонный грипп

  • 17:46
  • 35

В Киеве похищен русский историк Александр Каревин

  • 17:03
  • 84

Украинцев попросили прекратить "праздник непослушания" и выйти на работу

  • 16:43
  • 114

В Приднестровье скупают продукты

  • 16:01
  • 132

163 млрд рублей выделено на реконструкцию и строительство дорог в РФ

  • 15:17
  • 152

В Минобороны впервые показали карту контролируемых ВС РФ районов Украины

  • 20:21
  • 8 080
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru