Ковид стал менее опасен, чем сезонный грипп

Согласно британской правительственной статистике (https://www.dailymail.co.uk/news/article-10598195/Covid-deadly-flu-scientists-say.html), ковид теперь стал менее опасен, чем сезонный грипп. Если до появления штамма "омикрон" летальность ковида составляла 0,2%, то с появлением "омикрона" она сместилась к 0,03%. Для сезонного гриппа эти цифры находятся в промежутке 0,01-0,05%, это значит, что летальность "омикрона" даже меньше, чем у гриппа.

Тем не менее, в некоторых странах -- например, в Южной Корее (полностью отвакцинированы 85,8% населения) -- рекордно выросли заражаемость и смертность. Смертность от ковида в Южной Корее теперь составляет 0,16% -- это немного, но больше, чем было в Южной Корее ранее. При этом здесь всё время действовали жёсткие ковидорегуляции, правительство лишь сейчас стало их ослаблять, несмотря на рост заражаемости, т.к. терпение населения на исходе.