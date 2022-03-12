 

В Киеве похищен русский историк Александр Каревин

 

Русский историк, киевлянин Александр Каревин неоднократно подвергал резкой критике действия украинских властей в области гуманитарных наук, языковой политики, политики исторической памяти. Он всегда придерживался общерусских воззрений и считал русских и украинцев единым народом. Каревин -- автор множества книг и статей по истории Руси.

Утром 10 марта Каревин написал на своей странице в Фейсбуке: "СБУ ПРИШЛО". После этого о нём не было известий. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006879888184 

 


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