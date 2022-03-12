 

Украинцев попросили прекратить "праздник непослушания" и выйти на работу

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к украинским гражданам центральных и западных областей с призывом прекратить "праздник непослушания" и выйти, наконец, на работу, чтобы "перезапустить экономику", которой иначе "наступит швах".
«Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать», — сказал Арестович.


 




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