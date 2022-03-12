163 млрд рублей выделено на реконструкцию и строительство дорог в РФ

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из бюджета более 163 млрд рублей на реконструкцию и строительство федеральных и региональных трасс в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

На эти средства планируется обновить и построить 757 км федеральных и 292 км региональных дорог, в том числе провести реконструкцию автомобильной трассы между городами Нарьян-Мар и Усинск в ЯНАО и дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, строительство автодорожного обхода Кемерова, а также капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске (Ярославская область).



