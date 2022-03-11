В Донбасс поедут добровольцы, но о россиянах "речи не идёт"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил , что более 16 тыс. добровольцев из ближневосточных стран выразили готовность участвовать в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР.

Президент Владимир Путин предложил "пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий".

Однако дело представляется таким образом, будто желают поехать добровольцами на Украину только зарубежные граждане, а о россиянах, как говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "речи не шло... это никак не звучало, мне не известно об этом ничего".

При этом Песков ссылается на то, что добровольцы из ближневосточных стран видят в событиях на Украине "национально-освободительную борьбу". Получается, что русские к добровольному участию в этой национально-освободительной борьбе на данный момент не допускаются.