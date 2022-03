«Короткая и вдохновляющая жизнь Джеймса Ле Мезюрье» («The brief and inspiring life of James Le Mesurier»)- под таким грустно-загадочным заголовком, 17 ноября 2019 г, в газете «The New York Times» вышел некролог офицера британской разведки, которому осторожная «Википедия» посмертно присвоила звание "общественного деятеля" за создание и спонсорство организации «Сирийская гражданская оборона», более известной в миру как "Белые каски".





Статья эта, сама по себе, является столь замечательным образчиком показательно шаблонной пропагандистики, сравнимой с советской прессой времён сталинских процессов или "наибрежнейшего" застоя, что её следовало бы тщательно разбирать со студентами журфаков, как наглядное пособие, для иллюстрации всех возможных клише, коих достойным журналистам следует избегать, как прокажённых.

Там есть о том, что славная деятельность Джеймса Ле Мезюрье «принесла ему многочисленных злопыхателей, включая Марию Захарову из российского МИДа», раскрывшую широкой публике самую лакомую деталь из жизнеописания этого подвижника - его принадлежность к британской военной разведке «М16», на служвбе которой он засветился в Ираке, Косово, Сирии. Само собой, на благо народов перечисленных стран, а не ток-мо британской разведки.





Там есть о том, что (прямым текстом, в дословном переводе): "у Белых Касок были опасные враги, особенно те, кто дружил с русскими" ; что "враги были упрямы и влиятельны"; что "pусские создали целую армию троллей и ботов по всему миру» и что «56 миллионов человек были атакованы русскими твиттами, дискредитирующими «Сирийскую гражданскую оборону» в самые ответственные для неё моменты"; что "Белые Каски поймали русских с поличным и записали их преступления на видео".





И даже, что : "На секретной вилле ООН в Женеве, группа судебных экспертов изучает сотни часов видео и фотографий преступлений русских в Сирии, надеясь в скором времени добиться правосудия!"©

Это, пожалуй, стоит засчитать самым интересным моментом в тексте, претендующeм на доказательство «русской вины» и выкликание «неминуемых кар».





Ещё интереснее отметить, что с тех самых пор, после неутомимого изучения материалов, предоставленных Белыми Касками, мир отчего-то так и не увидел «бесспорных доказательств русских преступлений в Сирии». Более того - мир вообще внезапно замолчал о Белых Касках и их достижениях, после целой серии скандальнейших разоблачительных репортажей, доказывающих кардинально обратное. А именно: грубо постановочные ролики самих Белых Касок, плативших наличными за участие местного населения в сценах "бомбардировок мирных жителей " и "отравления газами гражданскиx " - по 2 доллара каждому статисту, за сьёмку в самодеятельности, где люди бегали с носилками, a детям впихивали в рот раствор из зубной пасты, котороую следовало в корчах выплёвывать перед камерой и всех вместе поливали из шлангов моющим средством, изображавшим спасительную дезинфекцию.





Именно после красноречивой серии разоблачительных материалов, снятых журналистами разных стран, с которыми местное население поделилось накопленным опытом игры в массовках, Белыми Касками резко перестали шумно гордиться и забивать информационное время в выпусках новостей. О Белых Касках перестали даже упоминать. Политический мир и журналистская тусовка замерли, в ожидании официальных разъяснений. Pазъяснений не поступило.





Зато, сразу после этого внезапного забвения с умолчанием и произошла трагедия, результатом которой стал вышеупомянутый некролог.

В одно будничное утро ноябьского понедельника 2019 г, Джеймс Ле Мезюрье был найден мёртвым в Стамбуле, в районе Бейоглу, под окнами собственной квартиры и офиса "Белых Касок". Джеймсу Ле Мезюрье было 48 лет, он не страдал никакими известными заболеваниями и турецкой полиции так и не удалось установить, сам ли он выпал с балкона своей квартиры, или кто-то помог ему отрешиться и забытьвсе предшествующие события.





Откровенно бездарная и до оскомины пафосная статья лауреатки Гуггенхаймской стипендии (кстати, полюбопытствуйте, что это такое и зачем) в «The New York Times», несмотря на размах клеймления врагов подвижника ни разу не упомянула скандальные разоблачения фейков, наштампованных Белыми Kасками, но и не посмела обвинить в гибели Ле Мезюрье отбичеванных в тексте его "врагов". Откровенно заявить читателю, что его давно держат за идиота духу всё-таки не хватило.





Некролог закончился "навзрыд" - патетическим напоминанием, прозвучавшим весьма неоднозначно, в свете только-только отгремевших скандалов с фейковыми роликами : основатель Белых Касок "планировал раширить свой концепт на другие военные зоны", отрыдала журналистка, - и «как это грустно терять хороших людей, котоpых должны охранять Женевские конвенции».

Всеядная «Википедия» скупо отметила, что Джеймс Ле Мезюрье "погиб при загадочных обстоятельствах", все разошлись и о Белых Касках более не вспоминали.





Если сегодня я вытащила эту историю на ковёр, то исключительно потому, что доказавший свою пусть и недолгую, но действенную профпригодность "концепт Белых Касок" снова в игре и, согласно воле своего создателя, был успешно раширен на "другие военныe зоны".

С самого начала спецоперации России на Украине, когда сети взбурлили и разверзлись фейко-продукцией, запятнавшей вплоть до официальных СМИ, хоть и опровергаемой чуть не одновременно с появлением, в прямом режиме, - даже непосвящённым стало понятно, что речь не о спонтанных выхлопах народного творчества, а о хорошо отлаженной и заранее подготовленной системе.





От откровенного ляпа с русским кораблём на Змеином острове, провозглашённого лично президентом Зеленским, до свидетельств «очевидцев разбомблённого роддома», с беременной фотомоделью в Мариуполе, - собрание сочинений верных последователей "принципа Белых Касок" уже тянет на несколько фолиантов.





И неважно, что президент вечно жалующейся на русскую агрессию страны не считает нужным ответить за заведомую ложь, произнесённую им лично на весь ужаснувшийся мир и что на заседании Совбеза ООН были предьявлены однозначные доказательства того, что роддом без рожениц и медперсонала на самом деле был базой ультрарадикального батальона "Азов", задолго до бомбёжки.





Никакая правда не имеет ни малейшего значения, после приказа единственного назначенного «праведником» подстрекателя - кого винить, кого жалеть, что бы ни случилось, как бы ни обернулось. Учитывая уровень развития современных технологий, правду отныне можно доказать только победителям и только при условии неслыханной сноровки, способной помешать уничтожению неудобных доказательств.

Для этого всем придётся потерпеть и претерпеть.





Сейчас значительно важнее другое. А именно: что бы ни случилось и как бы ни обернулось, всем последователям и рьяным сторонникам "принципа Белых Касок", истово претворяющим в жизнь заветы и методы безвременно ушедшего их создателя, каждую минуту, посвящённую всё той же борьбе за модифицированную видео-реальность, следует помнить историю "короткой и вдохновляющей жизни Джеймса Ле Меризье" и особенно - её загадочную концовку, при невыясненных обстоятельствах, в которой даже "свободная" западная пресса так и не осмелилась обвинить его "врагов". Даже если и ни словом не упомянула его «друзей».





Всем вдохновившимся и последовавшим за его примером лучше заранее знать, что самое большее, на что они могут рассчитывать, после неустанного творения оголтелой лжи, в поте лица своего - это шаблонный некролог в стиле "взвейтесь, да развейтесь", дурно написанный очередной стипендиаткой политкорректных грантов в газете "Нью-Йоркская правда" ново-тоталитарного разлива.

Ни одна «демократия» не прощает свидетелям собственного позора.

**