И к новостям экономики.

1. Народ начал вопить от новостей о приостановке полетов Pegasus и Air Astana, а также о том, что Туркиши продают билеты только с начальной или конечной точкой в России. Приостановка, дорогие мои, связана с банальной вещью - ограничениями страхования бортов в воздушном пространстве России. Поверьте, там комплаенс сейчас землю роет, чтобы страховые схемы поменять и возобновить полеты в кратчайшие сроки. Что касается Туркишей - истерить не надо, просто зайдите на их сайт, все прекрасно бронится. Они просто отсекли такую возможность для перекупов, чтобы избежать спекуляции в условиях повышенного спроса.

2. Никакого СССР-2 в плане импорта не будет. Все постоянно забывают, что в Союзе сферы ТНП и FMCG импорт\продукцию иностранных вендоров содержали в следовом количестве (соцлагерь мы не считаем за иностранцев). Сейчас они составляют значительную долю на нашем рынке + заметную долю в своих оборотах. Окончательный уход чреват не только полной потерей рынка, но и серьезным репутационным ущербом, потому что бизнес бизнесом, а политика полтикой. Это негласное правило появилось после Второй мировой, когда сначала все орали про _денацификацию_ предприятий, работавших с немцами, а потом внезапно осознали, что грохнуть придется примерно все от БМВ до Адидаса.

3. Посмотрите на календарь. Мы живем в 2022 году. Мировая экономика связана внутри очень плотно, за исключением, наверное, Северной Кореи, которая из процесса устранилась семьдесят лет назад, когда такой плотной интеграции не было в помине. 31 марта заканчивается квартал, в апреле будет озвучена отчетность - и фарш удивительным образом начнет проворачиваться назад. В другом виде и на других условиях, разумеется. Не надо думать, что на Западе сидят умные люди - там точно такие же некомпетентные бараны и истерички, как здесь, неспособные понять простую вещь - если упала первая костяшка домино, неизбежно упадет и последняя, просто с некоторым лагом по времени.

4. По здравом размышлении можно сказать, что подобная встряска нашей экономике была совершенно необходима. Во-первых, весна показала, кто где срал. Во-вторых, все приписки и пустые обещания стали отчетливо видны. В-третьих, зажравшихся, верных и прочих либо уже смыло за рубеж, либо в процессе. И будет пространство для умных. Будет ласковый дождь.

И ещё.

Чтобы уйти отсюда, надо разорвать контракты с местными поставщиками, логистами etc. Единственный вариант, который не приведет к тяжелым последствиям - это сослаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, в числе которых всегда присутствует _спецоперация_. Но есть нюанс.

Факт наступления таковых обстоятельств должна подтвердить ТПП России, а она этого со всей очевидностью делать не будет (даже по ковидле не делала, что уж тут). То есть формальных оснований для расторжения нет - поэтому в случае чего врубятся автоматом штрафные санкции, которые для крупняка типа Мака, законтрактованного здесь по уши - будут, мягко говоря, тяжеловаты.

Так что сидим, наблюдаем, ждем.