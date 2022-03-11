 

Непостижимы пути импортозамещения

Из России, пишут, свалили Пугачева со всем своим странным семейством, Земфира со своим не менее странным. Отменены концерты какой-то Лорак (знаю эту прославленную звезду только по смешной пародии "Я работаю в доставке цветов"), какой-то Лободы, Меладзе (думала, он давно умер), Галкина (не знала, что он еще и поет). Вроде бы в телевизоре отменили Урганта.  Подозреваю, что на деле список намного длиннее.

Взамен в Россию вернули Гергиева, Мариинка собралась вместо заграницы в Москву с "Кольцом Нибелунгов", а Вахтанговский театр - в гастроли по РФ. Хотят русских окончательно превратить в быдло и гопников, черти. Никакой культуры не осталось.    

В общем, состав нового философского парохода мне нравится. Хотя еще не все охвачены, не все.
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