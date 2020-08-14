 Будущее понятно. Лукашенко доедают

Русский национализм всегда проигрывает потому, что всегда вынужден бороться со связанными за спиной руками, в кандалах на ногах и с кляпом во рту.

Сейчас мы наблюдаем абсолютно аналогичную ситуацию. Разгулянный Лукашенкой белорусский национализм догрызает его с хрустом, вообще не имея оппонентов: протестуны разгуливают с белокрасными флагами, попы хором поют неонацистский гимн, вся московская еврейская тусовка дружно превратилась в живебелорусеров... С Лукашенко в основном терпеливые неосовки, да и тех все меньше.

Будущее как бы понятно. Лукашенко доедают. Власть получает кто-то из умеренно западнической элиты. Быстро проводятся выборы, пока русские не соорганизовались и не началась лука-ностальгия. Устанавливается русофобская полудиктатура с напористой белорусизацией. Сторонников союза и объединения с Россией начинают мочить как изменников. Начинаются сепаратистски профанарские процессы в белорусском экзархате. При этом в России беснуются нанятые мрази на тему: "Нам не нужны эти нахлебники, пусть живут как хотят".

По счастью даже со связанными руками и заткнутым ртом русские националисты иногда побеждают, потому что мы русские и с нами Бог.

Что для победы нужно сейчас?

Если Лукашенко уходит и начинается в той или иной степени "демократический процесс" - задача сорганизоваться быстро и начать выступать со своих четких позиций.

Позиции должны быть предельно выпуклыми:

1. Белорусия -- это неотъемлемая часть России. РФ -- не Россия, Россией она является только вместе с Белоруссией, Новороссией и Малороссией.

2. Белорусы -- это русские и по происхождению и по языку. Их призвание сейчас вернуть себе свою страну -- Россию, добившись полной и почетной интеграции через Союзное Государство, а лучше полноправное вступление через договор о воссоединении.

3. Белорусы -- не литвины и не змагары. Родный язык -- русский, Кто хочет быть литвином, пусть будет им в частном порядке, но не смеет навязывать свою идентичность через госпринуждение, искаженные учебники истории и т.д. Необходимо прославлять героев освободительной войны 1653-1667, Муравьева, Кояловича и прочих. Подчеркивать что именно в Полесье - исток славянства, а белорусы наиболее русские из всех русских

4. Подчеркивать, что гражданин России живет богаче мойщиков сортиров в Польше. В свое время белорусскую промышленность спасали в условиях распада российской. Но сейчас задача в том, чтобы закрепить ее место на вполне приличном российском рынке в качестве собственной промышленности, а не импорта, при этом использовать все возможности которые дает гораздо более динамичная российская среда.

5. Польша, Литва, НАТО -- это хищники и оккупанты, которым Белоруссия нужна только как трамплин для прыжка на Москву. А в роли трамплина Белоруссию ждет одна судьба с Польшей, судьба ядерной пустыни при российской самообороне. При этом натовизация Белоруссии не увеличит ее безопасность, а напротив сделает неизбежной войну. Перед Белоруссией путь жизни в Россию и путь смерти - от нее и надо определяться.

Все это надо продвигать быстро и четко, начиная уже сейчас, без всяких реверансов и компромиссов с змагарством, без экивоков и полутонов. Бить по рукам за попытки ассоциировать русскую позицию с лукашизмом, напротив Лукашенко должен рассматриваться как предатель изменивший той цели ради которой его избрали. Главный фокус не на "Беларуси" суверенитет которой якобы надо крепить, а на благе народа, который оказался оторван от своей родины - России.

Создавать организации и вести пропаганду в этом духе. Разрабатывать и внедрять символику. Белый андреевский крест на красном фоне кажется оптимальным флагом для русского движения в Белоруссии. Быстро возрождать георгиевскую ленточку.

Печатать литературу. Искать в России всех, кто сможет помочь рублем, кадрами, связями в Кремле и около. Крепить связи с адекватным действительно русским и православным епископатом и клиром, опираться на агиополитические духовные центры.

Если белнационалисты попытаются перейти к диктаторской модели - четко добиваться российской интервенции. Никаких "внутренних дел" у части русского народа нет. Есть только благо русского народа, важная часть которого живет в Белоруссии. А высшее благо -- это русское единство и процветание.