Прискачет ли Казбич в русский дом? К сносу памятника в Адлере.

Власти Сочи посчитали, что якобы «Монумент подвигу русских солдат» поставлен без необходимых согласований и нормативных документов.

Письмо-протест подписали около 50 человек, среди которых были иностранцы из США, Чешской республики. По сообщениям блоггеров и в ряде публикаций российских СМИ указывалось, что было большое количество подписей черкесов из Турции. Но на доступных в настоящее время копиях «Обращения черкесских активистов» турецкие подписанты отсутствуют.

На ныне выставленных в Сети копиях, подавляющее, до двух третей, «Обращение к Путину» подписано «активистами» из Кабардино-Балкарии.

Один подписавшийся, некто Руслан Гвашев, презентовал себя как «общественный деятель (Причерноморская Шапсугия)». Похоже на территории России возникло равное КБР, КЧР и РА административно-политическое образование. А может «Причерноморская Шапсугия» это некое новое государство от России независимое?

Надо отметить подпись под «обращением черкесских активистов» проживающего в Израиле раввина Авраама Шмулевича (до принятия иудаизма Никиты Сергеевича Демина), уже многие годы профессионально ведущего пропагандистскую работу по признанию России «государством, совершившим немыслимый в человеческой истории геноцид черкесского народа».

Но Шмулевич занимается не только «просветительской публицистикой».

В июне 2014 года он, вместе с несколькими «адыгскими активистами» написал обращение в Верховную Раду Украины с просьбой признать, по образцу Грузии 2011 года «геноцид черкесского народа». Рада откликнулась на призыв израильского черкесского активиста иудейского вероисповедания и признала якобы совещенный Россией в 19 веке «геноцид черкесов».

После сноса в Адлере памятника в российских СМИ возникла некоторая информационная активность. В частности газета «Комсомольская правда» опубликовала пророссийскую патриотическую статью в защиту знака «памяти русских солдат», в которой требования «возмущенных черкесских активистов» ликвидировать «убрать памятника палачам» сравнивалась с идущей сейчас в США вакханалией уничтожения исторических монументов проводимой американским движением «Черные жизни имеют значение» - «Black Lives Matter»,BLM. Но вскоре публикация, без объяснения причин была убрана с сайта газеты.

В остальных, достаточно немногочисленных публикациях упор делался на самом факте уничтожения памятника. Но практические никто не углубился в текст гневного протестного послания. А там содержится много интересного.

Так в тексте «Обращения» после цитаты Ельцина написано:





«По нашему убеждению, именно по указке свыше на Северном Кавказе появляются памятники Екатерине II, Суворову, Ермолову, Зассу, Лазареву, Александру II, казакам (про казаков – крайне важный момент. Здесь и далее выделения мои, Н.Б..), «освоившим» эти земли, то есть ключевым персонажам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказаза (???, прям-таки «за» Н. Б.) грань уничтожения».

«Мы, равноправные представители народов России, считаем кампанию по насильственному (??? Н.Б.) установлению на Северном Кавказе и Юге России памятников военным преступникам не только примерами фальсификации российской истории, но и глумлением над исторической памятью коренных народов Северного Кавказа. Мы убеждены в опасной провокационной направленности подобной политики, дестабилизирующей обстановку на Кавказе и России в целом».

А теперь надо дать немного анализа. Для подписантов «Екатерина II, Суворов, Ермолов, Засс, Лазарев, Александр II» (удивительно, что в списке отсутствуют писатель Бестужев-Марлинский, поэты Лермонтов и Одоевский, Н.Б.), это, ни много ни мало, а «военные преступники». Ввиду того, что в такой статус возведены императрица Екатерина II и император Александр II, то можно сделать вывод, что для «черкесских активистов» вся Российская держава конца 18 – 19 веков - «государство-преступник», «поставившее древние народы Кавказа за грань уничтожения».

Хотя в «Обращении» не упоминается термин «геноцид», но, по сути, его содержание полностью соответствует разработанной и активно пропагандируемой концепции «геноцида черкесов», которая была основой всемирного масштаба массированной, тщательно разработанной и профинансированной такими организациями как «Фонд Джеймстауна»,антироссийской пропагандистской кампании, достигшей наивысшего накала перед Зимней олимпиадой в Сочи 2014 года.

Тогда теоретическая и практическая идеология«геноцида черкесов» дошла доуровня истерического религиозного культа, с обрядами «зажжения 101 огонька в память жертв Геноцида» (обряд был проведен в столице КБР Нальчике 21мая 2014 года), конными «траурными шествиями», многотысячными «митингами скорби».

Снесенный в июле 2020 в Адлере обелиск в память русских солдат был не первым. В 2010 году в кабардино-балкарском городе Прохладном бы по-тихому снесен, а в 2017 году так же тихо восстановлен памятник ШореНогмову. Первый среди адыгов интеллектуал европейского типа образования, автор первой «Истории адыхейского народа» и «Начальных правила адыхейской грамматики», он был патриотом России, прошел путь от рядового до подполковника российской армии, в определенный период служил даже в охранявшем царя «гвардейском кавказско-горском полуэскадроне».

Памятники в последние годы не только сносились, но и устанавливались.В 2004 году в Нальчике был установлен памятник «Древо жизни. В память жертв Кавказкой войны 1863 – 1864 годов».19 июля 2013 года в Майкопе памятник «Очаг. Памяти жертв Кавказской войны».

А совсем недавно 28 апреля 2018 года в центральной площади аула Афепсип в Республике Адыгея состоялось, как пишет Википедия, «…торжественное открытие памятника народному адыгскому герою» Казбичу Шеретлуко». Чем был знаменит «народный герой» или «святой воин» как характеризую его в статье на «Яндекс Дзене». Ходил в набеги на русские территории, захватывал добычу, убивал русских солдат, а главное - истребил пошедшее на союз с Россией адыгское племя жанеевцев. Настоящий герой и пример для подражания нынешней молодежи.

Открытием памятника Казбичу Шеретлуко, фактически глорифицирована война с Россией как таковая и разбойничье-набеговые ее формы как «практика антиколониальной борьбы».





А теперь надо обратиться к упоминанию в «Обращении»» казачества. Авторы и подписанты недвусмысленно провозглашают ВСЕХ казаков «военными преступниками».То есть появление и закрепление миллионов кубанских и терских казаков на территории Северного Кавказа, как пишется в черкесском «Обращении» «освоение», - именно так в кавычках, - ими этих земель» — это морально нелегитимное и преступное явление.

По сути, авторы «Обращения» лишают кавказских казаков не только права на свою этническую историю, культуру, территории проживания, они лишают их права на существование, права на человечность.

И в этом ключе «национально-освободительная борьба адыгов» 19 века против «преступного государства» и «освоителей» этих земель» - казаков, с практиками типа вырезания и сожжения в 1829 году «черкесским героем» Джеретлуко лежащего в 4 км от станицы Марьинской селения Незлобное, - начинает выглядеть в весьма характерном ключе.

Как и те «формы», в которых «антиколониальная борьба» велась. А именно: разбойничьи набеги на русские, и не только русские, территории, с целью грабежа и похищения людей для получения выкупа или продажи в рабство. При желании в практики «борьбы против уничтожителей» можно поставить и «народные традиции» ежегодных поставок десятков тысяч собственных, адыго-черкесских девушек и мальчиков на рынки рабов Стамбула.

Книга современного турецкого историка Ф. Бадерхана, изучавшего данный вопрос в архивах своей страны очень хорошо данный момент освещает. Закладка форта Святого Духа в устье реки Адлер «военным преступником» русским адмиралом Лазаревым ставила целью именно преградить «рабопоток» в Турцию.

Но «этническим историкам» и «национальным активистам» реальная на фактах основанная историография не указ. На вышедшую двумя изданиям книгу историка Андрея Епифанцева «Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов?» с их стороны никакой значимой контрагументации не появилось. Если не считать душераздирающих воплей, проклятий и трагическо-театральных стенаний.

У современных адыгских этноисториков если какие-то факты не укладываются в их выкладки – тем хуже для фактов. Их «этническая история» по сути псевдоисторическое фентези, замешанная на эмоциях дикая смесь правды, полуправды и лжи. В частности к последней относятся положения о якобы существовании «единой Черкесии» с «двухтысячелетней историей», «борьбе Кабарды против России (в целом, за исключением Моздокского инцидента 1763 года, Большая и Малая Кабарды были союзными России), «концлагерях смерти на черноморском берегу» и прочее, прочее…

В числе подписантов «Обращения» с требованием сноса адлерского памятника есть люди с научными степенями. В том числе три кандидата исторических наук: Тимур Алоев, Осман Жанситов,Асланбек Мирзоев. Все трое старшие научные сотрудники Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (ИГИ КБНЦ РАН).

Второй в списке подписей под «обращением о сносе памятника в Адлере стоит подпись Тимура Алоева, защитившего в 2006 году диссертацию на соискание степени Кандидата исторических наук по теме«"Беглые" кабардинцы: формирование в Закубанье массива кабардинского населения и его участие в Кавказской войне в 1799-1829 гг».

За несколько месяцев до сноса монумента в Адлере, 20 февраля 2020 года на сайте «ОО Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр» вышла статья Тимура Алоева «: «Легкость в мыслях необыкновенная», или глоссолалия «непосланного» посла».





Написанная изящнейшим, сочнейшим языком: «…артикуляция инфернальных страданий предков составляет моральный императив», - в сочетании с животной ненавистью, разве что без нецензурной лексики, статья к.ф.н. Алоева направлена не только на посмевшего отрицать «геноцид адыгов» посла России в Турции Алексея Ерхова, но и на Россию в целом. В статье получающего зарплату из российского бюджета «ст. научный сотрудника КБИГИ», прямо пишется, что Россия «в период с 1860-го по 1864 годы в ходе уничтожения Черкесии совершила Геноцид черкесского народа», и отождествляется, ни много ни мало, с гитлеровской Германией.

Если учесть, что Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований — это задающий общий идейный вектор, интеллектуальный и духовно-культурный центр, подобный «Институтам национальной памяти» в Украине и Польше, то позиция одно из ведущих сотрудников вполне может восприниматься как официальная.

Уничтожение памятника в Адлере это, по факту, не только признание не легитимности нахождения исторических адыго-черкесских земель в составе РФ и согласие с приданием ряду знаковых для Российской истории лиц и кавказско-казачьем субэтносам статуса «военных преступников».

Это гораздо больше – это уже согласие и признание общей концепции «Геноцида черкесов» с конечной целью создания «единой черкесской нации» с многовекторно - комплексной ненавистью к России в качестве идейно-духовной основы.

Тут будет уместно напомнить о ныне тщательно замалчиваемом событии. 8 декабря 2014 года в пограничной с Кабардино-Балкарией казачьей станице Марьинской, вблизи которой находилось вырезанное в 1829 году«борцами с колониализмом» селение Незлобное, в один день вооруженными автоматами «экстремистами» было убито 8 русских мужчин.





После уничтожения в Адлере обелиска в честь русских солдат раздавались призывы поставить на этом месте некий «примиряющий народы» памятник. Возможно, в качестве такого мог бы послужить монумент «святому воину» Казбичу Шерелуко. Или «герою Незлобного» Джамбулату.