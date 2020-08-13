Что не так с политикой РФ в Белоруссии?

О Белоруссии.

Не берусь делать какие-либо прогнозы, поскольку очень многими фактами по ситуации попросту не владею. Но что не так в целом с политикой России на этом направлении?

Во-первых, РФ как государство не может определиться с собственной идентичностью. Это государство-продолжатель РСФСР образца 1991 года? Или это точка пересборки СССР? Или же это крупнейший осколок исторической России, элита которой, как некогда элита Московской Руси, не готова отступиться от «отчин и дедин»? Или же это «космополитическое государство»?

Из-за этой неопределенности РФ не в состоянии не только проводить пророссийскую политику идентичности в сопредельных странах, но оно неспособно делать это и внутри РФ. Что может сообщить населению Белоруссии государство РФ, отказываясь от этнического русского компонента идентичности (не единственного в полиэтничной стране, подчеркну, но важного)? Только победу в Великой Отечественной войне? Но этого явно мало для обоснования и поддержания общности. Хозяйственные связи? Увы. Но политика идентичности может с легкостью обрубить важнейшие хозяйственные связи. Пример Украины разителен. Посмотрите, что случилось с концерном «Мотор Сич», работавшем в том числе на российскую «оборонку».

За последние двадцать лет в Белоруссии сформировалась своя национальная мифология, своя концепция происхождения государственности, в которой белорусские земли исключались из Древней Руси и получали автономное существование. Писались и распространялись академические и популярные книги, обосновывающие суверенную версию истории. Были написаны и работы об истории белорусов как нации. Книга Чернявской Ю.В. «Белорусы. От «тутэйших» - к нации» (Минск, 2010) хорошо воспринята белорусским истеблишментом, даже космополитически настроенными элитариями вроде Кирилла Рудого (до января 2020 года – посол РБ в КНР). Ни одной сопоставимой по влиянию на элиту РФ книги о русских я не знаю. Таких книг попросту нет. Но не потому что их нет вообще (была небесспорная, но неплохая книга Сергея Баранова), а потому что такие книги люди уровня помощника Президента не читают и уж точно не цитируют.

Что сделано в РФ, дабы донести до населения соседнего государства более целостное видение исторических процессов? Появились ли достойные фильмы, сопоставимые с фильмами Ежи Гофмана, прославляющими Речь Посполитую? Нет. Может быть появились качественно сделанные документальные передачи об общей истории современных российских и белорусских земель? Тоже нет. Может быть РФ озаботилась созданием образовательных программ по истории Восточной Европы, ориентированных на слушателей из Белоруссии и Украины?

Большинство молодых белорусов едва ли знают Россию за пределами Москвы и, может быть, Смоленска. Впрочем, такая же беда и с молодыми россиянами. Где фонд, который бы возил белорусских школьников и студентов в Псков, Новгород, Владимир и Суздаль? А псковских школьников в Полоцк и Гродно? Кто-нибудь слышал о такой деятельности?

Так чего же хочет на этом направлении РФ, не работая с идентичностью населения Белоруссии вообще никак?











