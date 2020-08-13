Белорусская ситуация развивается худшим образом из возможных.

1. Режим Лукашенко шатается и плывет. Налицо крах легитимности.

2. При этом Тихановскую с обещанием демократических выборов вывели из игры.

3. Наиболее вероятный вариант - сдача Лукой власти ориентированным на Запад элитным группировкам.

4. В модераторы ситуации активно навязывается Речь Посполитая.

5. Россия публично унижена Лукой.

6. Россия публично унижена собой и своим признанием Луки.

7. При этом "зверства режима" уже решено повесить не на Луку, а на Москву - в таком духе высказываются от Алексиевич до поляков, требующих санкций.

То есть Россия выступает в роли обтекающего помоями пассивного наблюдателя, который представлен главным злодеем, но сам больше всего боится быть обвиненным в единственном, что и в самом деле нужно русским - "подготовке аннексии Белоруссии".

При этом думать в ирредентистском ключе неспособны ни элиты, ни общественность ни даже патриоты. Общество разделено между лукашистами и живебелорусерами, хотя наши планы на Белоруссию должны быть ровно противоположными.

От всего этого чувство злости и усталости.