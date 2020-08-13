Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал предложение депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский позволил себе в адрес России: «Если угроза российской интервенции или даже аннексии будет нейтрализована, белорусы смогут построить для себя демократию и вырваться на свободу».

По словам Владимира Джабарова, необходимо дать «жесткий ответ» польскому парламентарию.

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала».

«Все-таки, ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — заключил сенатор.

Согласно последним данным ЦИК Белоруссии на выборах президента в Минске Александра Лукашенко поддержали 64,99% голосов, Светлана Тихановская набрала 14,92% голосов.