Расправит ли крылья польский орёл?

Мы привыкли ругать, и ругать за дело, русофобов как внутри России, так и в других странах. А русофобов нынче где только нет, в том числе среди народов, которым Россия никогда не делала и не могла сделать ничего плохого. Например, откуда бы могли взяться русофобы в Австралии? А они, тем не менее, есть.

Но перед польской русофобией останавливаешься в смирении. Положа руку на сердце, поляки – это тот самый народ, которому нас любить совершенно не за что. Мы у них украли блестящую историческую судьбу. Они, а не мы, могли бы стать хозяевами всего северо-востока Евразии. Польские уланы, а не русские казаки, могли бы облагать меховым ясаком сибирские племена. Польский, а не российский орёл мог бы вознестись над берегами Амура.

Но все эти надежды рухнули 4 ноября 1612 года, когда Минин и Пожарский вышибли поляков из Кремля. Такой шанс был упущен! Есть известный футбольный принцип: не забиваешь ты – забивают тебе. И поляки начали пропускать мяч за мячом. Их участь была предопределена: Москва могла неограниченно наращивать ресурсы за счет продвижения на восток, в то время как для Польши западное направление экспансии было закрыто (сама Польша была огрызком славянского мира, оставшимся послеDrang nach Osten), а южное – сильно ограничено Портой, которая тогда ещё вовсе не была «больным человеком Европы». К середине XVII века положение дел на «среднем востоке» Европы определяли три державы – Речь Посполитая, Московия и Порта; в этом треугольнике и металось украинское казачество, по очереди предавая все три стороны. Через столетие в том же регионе образовалась другая тройка держав – Россия, Пруссия и Австрия, и Польша из геополитического субъекта стала объектом приложения их сил.