 Депутат и змея

Жестокая судьба жестоко играет мною. Поэтому я вынужден читать разные отвратительные телеграм-каналы

Вчера вот вижу в канале депутата Мосгордумы: "Полторы недели жители дома жили в постоянном страхе. Слава богу, что никто из людей и привычных нам питомцев не пострадал... Таким «соседям», на мой взгляд, точно не место в многоквартирных домах. Ведь никто сейчас моральный ущерб жителям не возместит..."



Знаете о чем это? О том что где-то в Кунцево из квартиры сбежал маленький, полутораметровый питон. Потом его нашли и вернули домой.



Вот меня часто спрашивают люди: "Максим, а как ты объясняешь абсурдную гиперреакцию человечества на так называемую "пандемию коронавируса"? Ок, отвечу.



Некоторые думают что это "старики-бумеры испугались за свою жизнь и кинулись прятаться по бункерам", но ведь достаточно просто посмотреть по сторонам и видно, что это не так: самую здоровую реакцию на "пандемию" показали как раз лица среднего и старшего возраста, за редким исключением. Настоящая же паника исходит от молодежи, от тех кому нет и тридцати пяти - именно они требуют от всех окружающих носить маски, "вести себя ответственно", запираются в домах, сжигают одежду в которой выносили мусор, падают в обморок при мысли о поездках по железной дороге. Это они стали добровольными пособниками санитаро-фашистского режима, установленного этой весной на планете.



И вот прочитав этот пост про "жители жили в постоянном страхе", в котором дальше депутат (35 лет, здоровая инфантильная детина) обещает добиться чтоб в закон внесли поправки и таких страшных зверюг, как питоны, нельзя было содержать дома... я в общем понял, что мы ещё легко отделались.



Выросло целое поколение, которое боится питонов, которое годами лелеет психотравму из-за того что начальник при них "сексуальные метафоры" употреблял, которое закидывается психотропами из-за того что когда-то их за жопу ущипнули и они не могут это пережить, которое вселенским злом считает то очередное глобальное потепление, то очередную дискриминацию негров. Питонов пугаются, безвредных божьих тварей, которые даже теоретически им не могут нанести никакого вреда!



Странно даже, что они пока позволяют нам, несмотря на бушующую эпидемию, выходить из дома хотя бы в масках. Но, думаю, скоро их страх перед миром станет настолько силён (а их численное преимущество перед нами станет так велико), что возможность сходить в магазин раз в неделю со специальным пропуском ещё всем нам покажется роскошью.



Все это, разумеется, печальное следствие прихода к власти "мамаш". Помните, мы так боялись, что если к власти во всех странах придут "генералы", то они начнут воевать друг с другом и мир сгорит в ядерном огне? А вместо этого к власти повсеместно пришли мамаши, кумушки, благообразные тётушки - и поспешили укутать любимое чадо - человечество - в сто одёжек, чтоб недайбоже не простыло, не ушиблось, не поцарапалось.

Может с генералами было бы даже и лучше.