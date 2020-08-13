Юлий Цезарь напал на синагогу в Мариуполе

2020 продолжает радовать специфическими новостями.Теперь возникает вопрос "Вы там вообще все поехали, в отделе организации происшествий"?На синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь. Как будто этого ему было мало, он Юлий Ильич Цезарь. Ну и вишенкой в коктейле его полное имя, явно под влиянием общения с галлами, галлками и галками.Подозреваемый по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает jewishnews.com.ua.Не знаю, как вы, а я это заклинание дальше третьей галогруппы не осилил.