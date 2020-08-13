 

Юлий Цезарь напал на синагогу в Мариуполе

2020 продолжает радовать специфическими новостями.
Теперь возникает вопрос "Вы там вообще все поехали, в отделе организации происшествий"?
На синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь. Как будто этого ему было мало, он Юлий Ильич Цезарь. Ну и вишенкой в коктейле его полное имя, явно под влиянием общения с галлами, галлками и галками.
Подозреваемый по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщает jewishnews.com.ua.
Не знаю, как вы, а я это заклинание дальше третьей галогруппы не осилил.

Вот такие интересные вещи происходят нынче на Украине.
Кукуху этого Цезаря Ильича, я полагаю, нужно искать не ближе Австралии...
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APN.ru