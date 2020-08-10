 

Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23%

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что «действующий белорусский президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах главы государства 80,23%».

 

Всего, согласно данным ЦИК, на избирательные участки пришли 5790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Далее идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

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