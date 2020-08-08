Коронавирус и суета вокруг него.

1.Шведов, которые не вводили безумные карантины, запугивали всем миром, над ними смеялись, но пришла пора смеяться им.

Во всех странах, где был введен карантин, неизбежна вторая волна коронавируса, потому что коллективный иммунитет не выработан. А вот Швеции это не угрожает: при минимальных, научно обоснованных карантинных мерах шведы уже вышли из эпидемии. Потери есть, но они невелики, зато экономика почти не пострадала. И в то время, как на Европу и Америку — при ужасных потерях в экономике — уже обрушилась вторая волна, которая неизбежно соберет обильную жатву, Швеция вернулась к нормальной жизни.

Почему так произошло?





Потому что СМИ принадлежат элитам, которые рассматривают локауты как эффективный способ обеспечить еще больший контроль над населением. Настоящая проблема — власть, а не эффективность или спасение жизней. Шведская модель подрывает эти усилия, предоставляя жизнеспособную альтернативу, которая бросает вызов локаутам и ведет страны к выходу из кризиса. Вот почему со Швецией обращаются с такой открытой враждебностью — потому, что элиты рассматривают кризисное управление как полезный инструмент для осуществления структурных изменений, которые они хотят навязать политической и экономической системам. Миллиардеры-олигархи видят в кризисах не «периоды сильных беспорядков или бедствий», а набор золотых возможностей, которые можно использовать в своих интересах.





2. Вот и появились ещё субъекты, которые никогда теперь не захотят, чтобы проблема коронавируса была разрешена. Отряд этих инвесторов растет и связаны они не только с разработкой вакцины.

Позднее выяснится, что эти инвесторы ничем не отличаются от крупнейших спекулянтов бирж. Главное для них прибыль. Все остальное вторично. Тем более, система оправдания, основанная на научных вирусологических спекуляциях этого противоречивого коронавируса отстроена. И в этом весь ужас ситуации!





3. Онищенко сказал, что второй волны коронавируса не будет. Я бы его подкорректировал, сказав, что второй волны коронавирусофобии не будет, причем несмотря на то, что вторая волна манипуляций в СМИ уже началась. СМИ уже захлебываются и путаются в новой волне коронавируса и новом типе коронавируса. Складывается впечатление, что сейчас в мире любые опасные распространения инфекции и гриппа будут сводить к новым волнам коронавируса. Онищенко в одном прав, что нужно заниматься профилактикой и вакцинацией от гриппа и ОРВИ. А ковид по-прежнему остаётся ОРВИ, но займет особое место среди ОРВИ, так как с помощью него, как орудием мировой экономической войны, ещё долго будут манипулировать различные международные субъекты. Поэтому всех отсылаю к прочтению моей монографии "Манипуляции вокруг коронавируса. ОРВИ как оружие мировой экономической войны".





4. Согласно некоторым авторитетным экспертам, имеет место путаница в диагностике. Более того погрешность диагностики на ковид 60 процентов.

Есть исследования, согласно которым значительная часть переболевшая ковидом, согласно диагностике, сомневаются в том, что болели именно ковидом. Есть статистика лиц, которые не согласны с тем, что их умершие родственники имели ковид.

Все это раскроется только через несколько лет.





5. В некоторых статьях о коронавирусе для корректности нужно приводить показатели смертности от иных заболеваний, которые усугубляют состояние больного сахарным диабетом.

И всё-таки, в СМИ сейчас достигнут баланс между статьями, вызывающими коронавирусофобию, и наоборот, снимающими ее.





6. Захотят ли медики, подсевшие на коронавирусные надбавки, того, чтобы коронавирусная проблема была разрешена и у них сняли бы эти надбавки?

Захотят ли инвесторы, которые уже получают прибыли на проблеме коронавируса, чтобы это проблема была решена?

Захотят ли власть имущие всего мира, которые используют проблему коронавируса в своих политических и экономических целях, разрешить эту проблему?

Захотят учёные-вирусологи, которые осваивают гигантские финансовые средства, направленные на исследование коронавируса, чтобы эта проблема быстрее разрешилась?

Вот она ловушка мировой коронавирусной проблемы?





7. Оценил манипуляции вокруг коронавируса, в частности, те, которые имеют место в научной вирусологии, и понял, что в мировую науку пришел лысенкоизм. Растление мировой науки продолжается. Раньше оно было на почве расизма. Сейчас на почве коронавирусного проекта.

Российская вирусология лишь вторична к этим процессам растления науки. Последние разработки вакцины от коронавируса потребуют независимой экспертной оценки мирового научного сообщества. Именно в ожидании этих мероприятий российские вирусологи пока не спешат и проявят терпимость в плане внедрения. И правильно сделают.

Практически все мировые научные журналы политизировались и коммерциолизировались настолько, что эти процессы растления фундаментальной науки продолжаются. Об этом говорят уже многие прогрессивные ученые Запада.

А пока всех отсылаю на авторитетное мнение мирового ученого-физика Лоуренса Краусса , опубликовавшего свою статью на Тhe World Street Journal от 12.06.2020.





8. Вот мы и не заметили, какс помощью проблем с коронавирусом сформировался новый инструмент регулирования экономики и политики, нечестных приемов бизнеса и конкуренции. Проблема нашего здоровья, как показывает практика и время, вторичны!





9. Настоящая наука не любит суеты в своих исследованиях. Тем не менее, российская и заграничная суета вокруг вакцины от коронавируса растет с каждым днём. Россия стремится стать лидером в этой сфере и торопится закидать мир бесплатной вакциной. Запад, наоборот, не торопится, но уже подготовил свои бизнес-планы по 50-60 долларов с каждого жителя планеты Земля за одну вакцину! Это мощные капиталы! Поэтому критика российской вакцины на Западе вполне очевидна. Более того, согласно моим исследованиям, проект коронавируса изначально планировался так, что авторами вакцины, будут кто угодно, но не Россия.



Научная инфекционная парадигма коронавируса разработана китайцами и является секретной информацией, без которой невозможно объективное научные исследования в сфере разработки вакцины. Несмотря на это, российские учёные умудрились преодолеть эту проблему секретности. Кроме того, необходимо отметить, что до сих пор погрешность тестирования на ковид так и остаётся на уровне 60 процентов. Поэтому до сих пор невозможно делать объективные научные оценки в сфере разработки вакцины от коронавируса.

Поэтому заявления России о том, что вакцина разработана и мы традиционно после пионерства в космосе, становимся вновь пионерами в космосе инфекций, выглядят смелыми.



Следовательно, поведение России вокруг разработки вакцины выглядят преимущественно политическими. Работая на опережение, Россия делает попытки переиграть авторов проекта с коронавирусом, чтобы не стать жертвой манипуляций вокруг коронавируса, которой стала этой весной. Ведь экономика России не сможет выдержать экономических потрясений, которые могут возобновиться, благодаря мировому манипулятивному проекту, связанному с коронавирусом.



В любом случае многие экономические державы уже научились использовать проблему коронавируса и инвестироваться в нее. И поэтому быстрое решение проблемы вокруг коронавируса им невыгодны.

Не отвечает ли Россия западным манипуляциям вокруг коронавируса встречными научными манипуляциями вокруг коронавируса?