А как у них? Подборка ковидонравов со всего мира

Есть в Фейсбуке такая группа – Секта свидетелей Святого Ковида. Уже по названию можно заключить, что повышенной серьёзности вы от её участников не дождётесь. Тем не менее это люди, говорящие на русском языке, живущие по всему миру и могущие рассказать, как там, у них, с ковидом-19.

Представляем вашему вниманию подборку нравов и порядков, присущих нашему дивному новому миру.





США и Канада





-- «…может, кто захочет приехать в Майями?! Маски – обязательны в общественных местах (включая улицы). Можно снять если кушаешь или пьёшь. Рестораны – открыты летние площадки (но у многих их нет). Лето – сезон дождей и ураганов, на улице сильно не посидишь. Если захотел в туалет, надеваешь маску и идёшь. Возвращаешься за стол – снимаешь.

Государственные школы закрыты – учёба онлайн. Частные собираются открыть, но пока ещё думают. Учёба в Майями в этом году должна начаться с 19 августа. Университеты планируют открыться, но не знаю, все ли.

Спортзалы – обязательно в маске. Сегодня в очередной раз арестовали владельца спортклуба за то, что он не требовал у посетителей одеть маску.

Дома – мы живём в квартире – маски обязательно во всех коридорах, игровых комнатах для детей, комнатах для проведения праздников.

Детские площадки закрыты. Кинотеатры закрыты. Боулинг закрыт.

Город Майями Бич – впечатление, что на город бросили бомбу. Никого нет. Везде пусто. Бизнесы закрываются, много плакатов с предложениями коммерческих площадей.

Из нашей статистики – Miami Dade County 2.7 млн человек – смертей 1784.

Вся Флорида 22 млн человек – смертей 7746 .

Многие ждут выборов, думая, что ситуация изменится. Но это коронобессие во всём мире .... даже не знаю, чего ждать».

-- «В Калифорнии любят пугать Флоридой – мол, какие там все несознательные.

Вокруг Сан-Франциско – рехнулись, примерно 99%, намордники нужны везде в помещениях, на улице – если приближаешься к другому на 2 метра. В некоторых округах ввели штрафы, в некоторых нет, но там население воет и требует штрафовать непокорных.

Чем дальше отъезжаешь от СФ, тем меньше народа в намордниках. Спортзалы закрыты, школы тоже, губернатор запретил открываться даже частным школам. Парикмахерским позволили открыться на три недели, потом опять закрыли. Уже давно перестала отслеживать нововведения и изменения в запретах, каждый день изобретают что-то новое.

Тем временем, бомжей в СФ и окрестностях всё больше, и мора среди них нет, но никто не желает задумываться, как же так? С гигиеной и дистанцией там не особо, крепким здоровьем многие бездомные тоже не отличаются, а вот не берёт их ковид! Но нет, никому это не кажется подозрительным».





-- «Канада. Торонто. В данный момент 8 человек болеющих ковидом во всех госпиталях города. Но у нас тут вводится обязательное ношение масок на протяжении 3-х лет. И все, все беспрекословно следуют указаниям. Тех, кто без маски, уже скоро начнут бить на улицах. Население свято блюдёт все указы. Ни в один магазин без маски не пускают. Дальше не знаю, что будет».





Австралия





-- «Один штат – Виктория – закрыт наглухо. Все с масками. Количество новых кейсов 400-700. Остальные штаты закрыли все границы с ними. В этих штатах практически всё работает, дети в школах. Количество новых ‘случаев’ 1-2 в день. Народ в панике как только случаев больше нуля».





Западная Европа





-- «Лондон. Маски нужны в транспорте, магазинах, с 8-го августа в салонах красоты и парикмахерских. Я хожу без маски в магазины, в продуктовые без проблем, в другие просят надеть. В транспорте без маски – пока никто ничего не сказал. Школы должны открыться в сентябре и без масок. Посмотрим. Спортклубы без масок».





-- «Люксембург, только на улице можно без масок. Но много больных на голову носят на улице при 36 градусов жары».





-- «Испания, южнее Барселоны. Штраф за неношение намордника в общественных местах – 100 евро. Но разговаривая по мобильному, куря или глотая воду из бутылки – можно снимать… Носят 70-80%. На пляже и в бассейне, спортзале – можно без маски, на входе нужно надевать, могут мерить температуру, могут ограничить заполнение. В магазинах все только в масках. Рестораны открыты как внутри, так и на террасах. Школы на каникулах, обещают открыть с социальной дистанцией по возрасту. Некоторые магазины теперь открывают только на часть дня. В отелях – только в маске, магазины к примеру, аэропорта пытаются открываться, пока на 20-30% времени. Смертей? Статистика 28500 на 47 миллионов, 0.08% смертности, примерно как везде. Напротив меня вымер дом престарелых наполовину, но по новым законам судам закрыли возможности исков для родственников».





-- «Франция, Париж и Подпарижье: маски обязательны в закрытых помещениях, пока по улице ходить можно без. Пока, потому что в нескольких городах уже ввели, как в Испании, ношение обязательное ВЕЗДЕ. Магазины все открыты, кинотеатры тоже (но смотреть нечего,потому что ничего не сняли за последние полгода). Бассейны половина открыта, другие закрыты. Рестораны, отели, да и улицы полупустые – туристов нет. Почти нет очередей на Эйфелеву башню! Знаю нескольких здравомыслящих французов, но большинство - за осторожность и "ответственное отношение"».

-- «Франция почти во всех городах с завтрашнего дня будут обязательно маски везде и всегда. 135 евро штраф, второй раз 1500 евро. Кошмар!»





-- «Италия – маски обязательны в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Но есть 50%, которые носят и на улицах маски. На входах в бары, рестораны, магазины поставили дезинфекторы для рук, а они такие мерзкие, как клей, кажется что ещё больше бактерий приклеивается на ладони».





-- «Лекербад, Швейцария. В масках нет практически никого. Ни в магазинах, ни в аптеках. Просто именины сердца».





Восточная Европа





-- «Польша.

В ресторанах без масок. В магазинах как бы да, но многие не носят. На улицах без масок. Тренажёрки открыты, без масок. Транспорт как бы с масками, но всем срать. Поезда ходят. Всё открыто, всё работает. Школы и университеты пока на каникулах, там посмотрим».





-- «Варшава. Всё работает, бары, рестораны открыты, спортзалы работают, маски там не носят. Маски требуют в магазинах, общественном транспорте, при посещении учреждений. В магазинах пристают, чтоб дезинфицировали руки, обычно посылаем. В поликлиниках меряют температуру, сопровождающих не пускают, визиты строго по записи. Сейчас 600-700 новых кейсов ежедневно по Польше, власти стращают облавами в магазинах и общественном транспорте. Отдыхали на Мазурах – толпа народу и замертво никто не падает».

-- «Карловы Вары – была пару дней на отдыхе: там ВООБЩЕ как будто не было всего этого кошмара – масок практически нет нигде (с 1 июля они не обязательны по законодательству), народ отдыхает, празднует, в отелях – еда на выбор, всё открыто лежит – самообслуживание, процедуры, сауна, бассейн – никаких ограничений, другой мир. Не хотела возвращаться (в Германию)».





-- «Черногория. Маски на открытых и закрытых пространствах. Но, реально, на улицах мало кто носит. Однако она присутствует на подбородке. За неношение 100 евро. На пляже маска не нужна. В кафе за столиком не нужна, но дойти до него нужно в маске. Официанты в масках. Живую музыку разрешили, танцевать под неё запретили. В магазинах продавцы в масках. Общественный транспорт – в масках. Детей осенью обещают пустить в школу по сокращённым урокам и в смену. Садики закрыты. В целом, особенно эти меры не напрягают. Тут другое – это туристическая страна, а туристов нынче нет. И вот это пипец, господа! Открыты границы на въезд для ЕС, но если кто оттуда и доехал, то мы их особо не видим. Открыты Украина и Белоруссия. С сегодняшнего дня открыта Россия. Сербия закрыта, и этот факт очень нервирует население. В общем, народу не до ковида! Сезона нет, денег нет, кредиты есть! Как дожить до следующего сезона и не умереть от голода? У местных надежда, что приедут из России хотя бы в сентябре-октябре. Кто планирует отпуск, приезжайте! Проживание подешевело, пляжи пустые. Лететь через Стамбул с пересадкой. Второй волной не пугают».





-- «Болгария, маски только в больших магазинах на входе, потом на подбородке. В остальном масок нет. Или по личному хотению».

Прибалтика





-- «Рига, Латвия. Пока что держались на удивление достойно, но всё время пугают новой волной и карантинными мерами. Практически всё открыто, маски нигде и никто уже не носит, в апреле и мае они были обязательны только в транспорте. Границы открыты, но после приезда из большинства стран нужно сидеть 14 дней в самоизоляции. Школы обещают открыть, во всяком случае для учеников 1-6 классов. Хоть бы. Сейчас работают детские лагеря, дочку отправила, пусть вспомнит, что такое коллектив».





-- «Эстония

Маски не носит никто и нигде. Во время Черезвычайного положения ношение масок было по желанию. Спортзалы открыты, торговые центры все работают. Лагеря, кружки по интересам работают. Пугают второй волной, но правительство не хочет вводить ограничения. В городе Тарту появился очаг заражения в ночном клубе. По цепочке заразились около 45 человек. Правительство города истерило, просили ввести масочный режим. Правительство страны лишь запретило продажу спиртного после 22 часов в ответ.

Вируса у нас практически нет. Просачивается привозной из других стран иногда».





-- «Эстония

Количество заражённых на подъёме, но по сравнению с другими странами ещё очень мало. Маски обязательны только в больницах и поликлиниках, там на входе мерят температуру, спрашивают о симптомах и выдают маску. В остальных местах – на усмотрение самого человека. Рекомендуется носить в закрытых помещениях с большим скоплением людей - в транспорте, в магазине и т.д.

Школы, университеты – пока неизвестно, что будет с 1 сентября. В конце учебного года установили санитайзеры. Учителям выдавали маски.

Спортзалы, спа открыты маски не требуют.

Работа – март, апрель, май почти все работали на удалёнке. Государство субсидировало туристический сектор. Предприятия получили от государства дотации, для того чтобы выплачивать работникам зарплату во время самоизоляции. Увольнять или сокращать людей во время чрезвычайного положения было нельзя.

Для ИП были введены отпуска по налогам.

Больничные оплачивались с первого дня (обычно с 4-го). Больничный можно было открыть дигитально. Продавцам поставили щиты из оргстекла. Во время ЧП продавцы носили маски. В магазинах просили соблюдать дистанцию 2+2 (2 человека на два метра). Перед кассами клеили наклейки».





Азербайджан и Турция





-- «Азербайджан – полное ковидобесие. Люди скоро от голода умирать начнут, этого не происходит потому, что есть сердобольные люди, которые этого не допускают, Но не на госуровне – им плевать. Недавно отменили выход по смс, метро закрыто, рестораны закрыты, но некоторые, видимо с "крышей" - открыты, кому повезло со связями – работают, кому нет – сидят на бобах. Рейсы в Турцию открыли, а другим странам – шиш! Потому что дружжжжба)) в общем, беснуются наверху и людей заражают».





-- «Баку... Рестораны закрыты, крупные магазины тоже… Школа онлайн... Слава Богу, стали выпускать без смс разрешения и на море (правда, не везде можно плавать, корона только на бесплатных), в автобусах и магазинах маска, на улицах можно без...»





-- «Турция, г. Мармарис. Дет. площадки и пляжи открыты. На пляжах можно без маски. На улицах при плюс 40 большинство ходят без масок. Полиция чаще всего делает вид, что ничего не видит. Но вчера был рейд, просили всех надеть маски. Ну, прошел по улице, тебя попросили, ты натянул и через 20 м снял. Хотя есть часть населения, кто всё ещё сидят дома, и трясутся, и тычут пальцем в тех, кто без масок».

Средняя Азия

-- «Ашхабад, Туркменистан. Уже месяц маски везде, не штрафуют, но людей переклинило, одевают даже на маленьких детей и ходят так семьями по пустой улице в жару +40.

Все рестораны, бассейны, спортзалы, магазины закрыты, кроме бытовой химии и продовольственных. Детсады открыты. Официально в стране нет вируса, но ходят слухи о странной пневмонии. Франция вывозит своих, Турция тоже. Чёрт его знает, что происходит».





-- «Узбекистан. Маски везде – на улице, в магазинах, аптеках, на базарах. За отсутствие маски штраф = средней з/п (~$100). При входе на рынок установлены «душевые» с микроклиматом, где распыляется жидкость, очень пахнущая хлоркой. В магазинах всем брызгают дезинфицирующий раствор на руки. Кроме продовольственных магазинов, базаров и аптек больше ничего не работает. От слова совсем. Общественный транспорт запрещён. Можно передвигаться на своей машине с понедельника по пятницу – утром с 7 до 10 часов и вечером с 5 до 8 часов. Кроме своего а/м можно весь день передвигаться на такси. В выходные запрещён весь транспорт – и личный, и такси. За использование личного а/м в неположенное время штраф = 4,5 средних з/п (~$450) + забирают машину на штрафстоянку. Социальных выплат фактически нет. В больницу обратиться за какой-либо помощью невозможно, независимо коронавирус или инсульт. Статистику оглашать не имеет смысла, потому что цифры неточные, так как не каждый может себе позволить сдать тест на ковид ($35). Говорят, что одни больницы переполнены, другие закрыты на карантин, поэтому предлагают лечиться дома. Но если хорошо заплатить, то ворота больницы открыты.) И предполагаю, что мест там полно. Ну, вот как-то так».





-- «Таджикистан. Кафе, рестораны, бассейны, фитнес, вещевые рынки и магазины были закрыты на месяц. Но рядом с моим домом работал ресторан, сама ходила на шашлычок, магазины со шмотками некоторые работали. Намордники носили особо ковиданутые. В транспорте 2/3 без намордников или на подбородке. В магазинах где-то месяца два прыскали на руки какую-то х**ню (я отказывалась), мерили температуру, вроде просили надеть намордник, но как он был надет, не обращали внимания. Штраф за отсутствие намордника ввели где-то месяц назад, но как было соотношение 2/3 без намордников, так и осталось. Милиция мимо таких проходит. Чтобы штрафовали, не слышала. Но особо ковиданутые возмущаются, что большинство без масок и устраивают истерику в инете. Якобы мы их, в намордниках, подвергаем опасности. Очень рада, что нет такой дикости, как в других республиках СА».

Украина и Белоруссия





-- «Украина как обычно везде разная. Одесса живёт, как и до карантина, Киев контролирует полиция и на вокзалах, супермаркетах просят одеть маску. Сады, школы закрыты. Школы, возможно, уже никогда не откроют. В маленьких городах свободно всё, люди не парятся, живут, работают».





-- «КИЕВ, Украина. Маски пытались обязать всех носить, включая и на улицах, и чуть ли не в лесу под угрозой огромных штрафов, но народ стал, во-первых, нагло саботировать на улицах, а когда пытались оштрафовать – судились, не платили штраф, а платили адвокату, что было дешевле, и дела разваливались. В результате смягчили: ограничили маски в магазинах, закрытых помещениях, общественный транспорт. Рестораны, бары только там, где открыты летние площадки, в закрытых нельзя. Детские площадки были закрыты но под давлением общественности и массы обращений педиатров, попустили, открыли дети гуляют. В домах никаких ограничений, маски носят только люди с тяжёлой статьей слабоумия».





-- «Беларусь же. Для граждан маски не обязательны нигде. Продавцы в масках, но, кажется, это решения администрации магазинов/ресторанов. Всё работает, ограничений нет. Маски носят около 5% населения».





-- «Одесса-Мама.

На улице из ста человек один в спущенном наморднике.

Зашёл в супермаркет, набрал товара подошёл к кассе.

Кассир:

- Наденьте маску, я вас не могу обслужить.

Я достал маску, показал, прижал к щеке.

Рассчитался, ушёл.

На море всё хорошо, все купаются и загорают.

Кабаки, кафе всё норм.

В кино не был.

Всем привет и чтоб вы были мне здоровы».





-- «Харьков, Украина

Маски носят как попало, только там, где требуют. Чисто чтобы отстали. Например, в метро, в автобусах 50/50, в крупных супермаркетах. На улице редкий психопат надевает маску. Дистанцию никто не соблюдает.

Летние площадки кафе и ресторанов работают, всё остальное тоже работает. Дети на детских площадках толпами играют, взрослые общаются. Жизнь течёт, как и раньше, без изменений. Пляжи работают – все отдыхают, бухают без дистанций и масок. Детские лагеря (частные работают) маски не требуют. Везде движ. Все плевать хотели на ковид. Есть конечно фанатики, не спорю, но очень редко. Население 1 419 000 человек.

По так называемой статистике, за время карантина (с 13 марта) умерло от ковида 136 человек.

Правда, с понедельника Харьков в красную зону перемещают. Всплеск у нас типо».





-- «Киев. В масках в магазины и в общественный транспорт. Маски носят все в карманах, в транспорте нацепят, абы отстали, а потом в том же транспорте маски с носа спускают. Больше всего смешат кафе и рестораны. У нас уже открылись, до этого были летние площадки и на вынос. Идёшь к столику – маска, за столиком без маски. Посмеялась над этим маразмом, объяснили, что они сами ржут, но штрафовать людей у наших долбо**** не получилось, потому что в суде рассыпались все эти дела, теперь штрафуют и закрывают заведения, где не требуют надеть намордник. На улицах очень редкие ковидоидиоты носят маски. Но наши долбочесы от правительства поделили страну на зоны. И теперь в некоторые города можно только что называется, на крыльях долететь. И смешно опять же, например, все горные курорты – поезда не ходят, только своим транспортом. Это в районах, где человеко-общение гораздо меньше. Можно одному по горам лазить и не встретить день никого. В то время как в Одессе я маски видела только на полицейских. Туристов полно. Рестораны работают. В магазин пускают без масок. Есть некоторые заведения, куда нужно в маске, но это, скорее всего, потому что требования и чтобы избежать проблем. На пляжах народу завались, в барах и ресторанах завались, в парках всё гремит, гудит. Спортзалы уже открыты. Но пугают второй волной, потому что вчера у нас было зарегистрировано наивысшее число выявленных.

И тут я должна рассказать ещё. Например, сотрудница, делала тест ПЦР, потому что собиралась на операцию, а для этого тест обязательно. У неё подтвердили ковид. Никаких симптомов. НИКАКИХ! Отсидела две недели. Опять тест, тест делали не максимум три дня, как обещают а 10 – недостаточно материала, опять сделала – через 7 дней подтверждён опять. Опять на 14 дней, но КТ сделали. Лёгкие в норме. Но вот она тоже попадает в статистику больных».







