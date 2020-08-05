Зачем и кому были нужны «33 боевика иностранной ЧВК»?

Задержание в ночь на 29 июля «33 боевиков иностранной ЧВК» уже успели стать одной из главных предвыборных сенсаций-2020. В топорности этой истории сомневаются, похоже, только те, кто ее придумал и провел в жизнь. Все прочие убеждены в одном: перед нами грандиозная провокация, затеянная с целью ухудшить отношения России и Беларуси.

Встают вопросы – зачем и кому это было нужно?

Ответ на первый вопрос не такой очевидный, как кажется. На данный момент Россия – единственный стратегический партнер Беларуси, страна, на которую Беларусь завязана практически во всем: от культурного поля до экспорта. Затевать в сложнейший момент грубую и непродуманную даже в мелочах инсценировку с целью подразнить Кремль Минску абсолютно невыгодно: отношения и без того не блестящие. Тем более когда Москва уже не раз сигналила Беларуси: в ваши дела не вмешиваемся. И даже устами лица МИД Марии Захаровой защищала Минск от давления со стороны ЕС, хотя могла бы этого не делать.

Тем более невыгоден скандал для России. Массовые беспорядки в день выборов для Кремля – это не «подарок», а головная боль, потому что на фоне всех прочих кандидатов в президенты упрямый и своевольный Лукашенко все равно выглядит и действует как «свой», пусть и сложный. Следовательно, ЧВК ехала в Беларусь не для действий в этой стране, а транзитом. Но даже если и допустить, что некая группа вооруженных людей направлялась через Беларусь в третью страну, сложно предположить, что это делалось без ведома белорусских спецслужб. Даже в обычное время такие задачи решаются во взаимодействии, что уж говорить про карантинное. Как выяснилось 3 августа, задержанных и пропустили-то в Беларусь только после чьего-то звонка сверху! Без этого звонка так и куковали бы они на границе.

А вот тем, кто готовится 9-10 августа к силовому сценарию в Минске, «33 боевика иностранной ЧВК» очень даже могут пригодиться. Недаром вскоре после задержания было озвучено два очень важных момента, которые отошли на второй план. Во-первых, задержали далеко не всех, а меньшую часть. 170 человек так и бродят где-то по Беларуси. А во-вторых, специализируются эти люди на взрывах, снайперской работе и IT-секторе. И вот эти мимоходом брошенные фразы и содержат в себе признание, зачем на самом деле потребовалась вся эта история. Затем, чтобы потом мотивировать действия белорусской власти 9-10 августа. Потому что на затерявшихся в Беларуси 170 боевиков можно будет списать любые неожиданности этих дней: от стрельбы с крыш до внезапных взрывов в толпе, от неработающего по всей стране Интернета до погромов и боев с милицией. Так что до выборов ничего принципиально нового о «33 боевиках» мы не услышим. А вот когда уляжется связанное с выборами волнение, на какой-нибудь итоговой пресс-конференции нам и расскажут основные ужасы о них…

Ну а как же быть с тем, что в итоге это – все равно международный скандал и ухудшение отношений с Россией? Зачем вообще было выводить эту историю в публичное поле и делать достоянием общественности? Не исключено, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от «протестного турне» Тихановской-Колесниковой-Цепкало, которое уже превзошло по успешности все мыслимые музыкальные гастроли, да и проходит в похожем формате (недаром на итоговый митинг 6 августа в Минске троица зазвала такие топовые имена белорусского рока, как Лявон Вольски и J:Морс).

И нет сомнения, что подобный шаг был сделан с ведома и одобрения лидера белорусского МИД Владимира Макея, на которого и ляжет задача «разгребания» очередного этапа охлаждения отношений с Россией. Более того – не исключено, что именно ему и принадлежит идея вброса о российской ЧВК. Отметим – не украинской, не НАТОвской, а именно российской. Потому что это – очередной колышек, раскалывающий и Союзное Государство, и взаимные планы обеих стран. А МИД Беларуси с годами превратился в наиболее усердного вбивателя таких колышков.