Митинги и коронавирус: почему режим самоизоляции был не нужен

Галилей сравнивал эксперимент с испанским сапогом, в который учёный зажимает природу, чтобы добиться от неё ответа на интересующий вопрос. Но со здоровьем людей такой фокус не пройдёт: чтобы проследить за распространением инфекций, современным эпидемиологам приходится довольствоваться лабораторными мышами и компьютерными моделями. Давно минули те времена, когда нацисты экспериментировали с узниками концлагерей, заражая их малярией, и когда американские врачи наблюдали за развитием сифилиса у ничего не подозревающих чернокожих пациентов. Но порой такие эксперименты ставит сама жизнь: учёным остается только наблюдать и делать пометки в протоколе. Именно так и произошло с уличными протестами, которые вспыхнули этим летом в разных странах на пике эпидемии КОВИД-19.





Как мы помним, как только коронавирус пришёл в Россию, местные власти в Москве и регионах первым делом запретили все массовые мероприятия, включая уличные. Из-за этого в марте оппозиции пришлось отменить все митинги, которые были запланированы по случаю анонсированного тогда «обнуления» путинских сроков. Наша страна была не одинока: фестивали, крестные ходы и футбольные матчи оказались под запретом по всей Европе. Ну, а потом гайки стали закручивать ещё сильнее. Под разговоры о несознательных шашлычниках, которые якобы создают очаги распространения коронавируса, людей погнали с пляжей, улиц и из парков. Я сам стал очевидцем, как погожим мартовским вечером, за день до того, как был провозглашён режим всеобщей изоляции в Москве, две полицейских машины с мигалками и громкоговорителями выгоняли из Тимирязевского парка отдыхающих, включая мам с колясками.

Не прошло и двух недель, как в метро полиция стала штрафовать влюблённые парочки, неосмотрительно взявшиеся за руки. «Сиди дома и не высовывайся! – рефреном звучало отовсюду. – Больше одного не собираться!». Робкие реплики о пользе прогулок на свежем воздухе для укрепления иммунитета воспринимались как неприкрытое проявление эгоизма. В итоге москвичи и жители других крупных городов больше двух месяцев просидели под домашним арестом, короткими перебежками перемещаясь между помойкой и ближайшим «Дикси». В похожем режиме жили и итальянцы, французы, испанцы... Все эти ограничительные меры мотивировались тем, что пребывание на улице, особенно в условиях массового скопления людей, ускоряет темп распространения коронавирусной инфекции. Но желающих подтвердить или опровергнуть это утверждение на собственном опыте всё никак не находилось…

…Пока один афроамериканец-рецидивист, накачанный наркотиками, не умер от остановки сердца, когда его скрутила полиция. И, как по команде, страшный коронавирус куда-то исчез из информационной повестки. По улицам американских городов плечом к плечу двинулись тысячи протестующих, к ним присоединились борцы с расизмом и в других странах. Врачи леволиберальных взглядов, которые ещё вчера обвиняли Дональда Трампа в недостаточно решительных действиях по борьбе с эпидемией, призвали всех присоединяться к протесту. Мол, расизм – это ещё более серьёзная угроза для благополучия общества, чем коронавирус. Ну, а администрация Трампа, наоборот, уверяла, что поход на демонстрацию BLM-щиков может закончиться подключением к аппарату ИВЛ.

С момента первых протестов по поводу смерти Джорджа Флойда прошло больше двух месяцев – более чем солидный срок для подведения итогов этого добровольного эксперимента по самозаражению, учитывая, что инкубационный период КОВИД-19 длится до двух недель. Такие итоги были подведены специалистами из Национального бюро экономических исследований США. Оценив динамику распространения коронавируса в трёхстах пятнадцати крупнейших американских городах, где проходили BLM-протесты, они не нашли никакой серьёзной корреляции между двумя этими феноменами. Массовые скопища людей нигде не изменили тренды заболеваемости: там, где число заболевших росло, оно продолжало расти такими же темпами, что и до протестов.

В России аналогичный эксперимент поставили на себе жители Хабаровска, которые 11 июля впервые вышли на стихийную демонстрацию по случаю ареста губернатора Сергея Фургала. С тех пор многотысячные шествия -- вещь, дотоле неслыханная в этом сонном регионе – проходят там каждые выходные, превратившись в своего рода традиционные народные гуляния. Как и в США, официальные власти немедленно принялись стращать протестующих коронавирусом. Полицейские в мегафоны призывали митингующих соблюдать «меры социального дистанцирования», то есть попросту расходиться.

Хабаровчане, судя по плотности толпы, эти призывы очевидным образом проигнорировали. Более того: если верить фото, средства индивидуальной защиты на митингах в Хабаровске носили отнюдь не поголовно – визуально лиц в масках было там куда меньше, чем на американских BLM-протестах. Если в Америке протестовать выходила в основном молодёжь, привлечённая возможностью под шумок разграбить пару магазинов, то на демонстрациях в Хабаровске дефилировало немало людей среднего и пенсионного возраста – идеальные мишени для коронавируса. То есть все условия для вспышки эпидемии там были созданы. И что же?





А ничего. Прошло уже три недели, но, несмотря на все страшилки и пугалки, разгулом инфекции в Хабаровском крае и не пахнет. За всё это время на пике заболеваемости, если его вообще можно назвать пиком, за день было выявлено 137 новых случаев коронавируса – на 34 больше, чем в первый день протестов. И это на регион, где живёт 1,3 млн человек! Будьте уверены, что если бы реальная картина была иной, то власти не стали бы скрывать переполненные больничные койки. Кремлю, судя по всему, уже порядком надоела протестная активность хабаровчан, так что он с радостью воспользовалась бы для их разгона коронавирусом, если уж полицейских для этих целей задействовать пока боится.

Итак, приходится констатировать: вопреки сторонникам строгого карантина, массовая активность на свежем воздухе не влияет на распространение коронавируса. Это самый что ни на есть медицинский факт, подтверждённый сотнями независимых экспериментов по всему миру, в каждом из которых участвовали тысячи добровольцев. Получается, что жители Москвы, Рима, Мадрида и прочих городов зря сидели дома вместо того, чтобы гулять, греться на солнышке и наслаждаться жизнью. Парки, детские площадки – всё это было закрыто совершенно напрасно. Люди, лишённые привычной физической активности, запертые в четырёх стенах, стали чаще болеть, выпивать и умирать, внося свою лепту в общий подъём смертности.

Но, допустим, на улице коронавирус распространяется хуже, его убивает ультрафиолет и губит сухой прогретый воздух. Но что насчёт закрытых помещений и общественного транспорта? Решающий эксперимент был поставлен и в этих условиях – просто вспомните об отмене режима самоизоляции в Москве. 28 марта, накануне его объявления, в Москве зарегистрировали 114 новых случаев заражения. Когда Собянин объявил о его окончании (9 июня), накануне таких случаев было 1956. То есть москвичам разрешили ездить в переполненном метро и ходить в торговые центры аккуратно в тот момент, когда вероятность встретить там ковидника была в двадцать раз выше, чем в начале тотального карантина!





Казалось бы, уже через четырнадцать дней в Москве должен был случиться новый мощный всплеск коронавируса. Представьте, что вы вытащили затычку, которая закрывала пробоину в борту корабля – туда немедленно хлынет вода. Точно так же если бы режим самоизоляции реально сдерживал распространение эпидемии, то после его преждевременной отмены эпидемия вновь стала бы набирать обороты. Но ничего подобного не произошло. Пусть даже власти манипулируют статистикой, но скрыть масштабную вспышку болезни в таком городе как Москва было бы невозможно. У кого-нибудь да нашёлся бы в кармане телефон, чтобы снять очередь из карет «Скорой помощи»…

Всё сказанное не означает, будто КОВИД-19 придумал Билл Гейтс напополам с масонами, или что это якобы просто разновидность сезонного гриппа. Сейчас, кажется, в таком ключе не высказываются даже закоренелые ковид-диссиденты. Но одно дело – сомневаться в существовании коронавируса, и совсем другое – утверждать, что тотальный карантин был излишней мерой, которая в силу негативных экономических последствий унесла больше жизней, чем спасла их. Эпидемия стала стихать не из-за карантина, а в силу чисто естественных причин, когда все люди из группы риска, которые могли переболеть коронавирусом, уже им переболели. Надо было сосредоточиться на точечной защите таких людей – например, строго ограничить доступ в дома престарелых -- но никак не сажать под замок всё трудоспособное население. Режим самоизоляции можно было не вводить. Спасибо Джорджу Флойду и Сергею Фургалу: теперь мы знаем это наверняка.