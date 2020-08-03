В России запретили пополнять наличными анонимные кошельки
- 03.08.2020, 22:10,
- Новости
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С 3 августа вступят в силу новые правила пополнения электронных кошельков, например таких, как «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и PayPal. Теперь счета нельзя пополнить анонимно через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Нововведение может затронуть тех, кто покупает криптовалюту, например, через обменники с помощью банкоматов. Запрет вводится в целях борьбы с незаконной деятельностью, в которую входит финансирование терроризма и распространение наркотиков.