В Минздраве предложили увеличить акциз на табак

По мнению главного терапевта Минздрава Оксаны Драпкиной

, самые эффективные меры по борьбе с никотиновой зависимостью -

это повышение налогов. В качестве примера она ссылается на рекомендации ВОЗ и мировой опыт в целом.

«Долгое время в отношении различных электронных сигарет, вейпов

и прочей продукции в России существовала «вольница». Теперь употребление и распространение всей этой продукции будет ограничено», — заявила она.

Она также заявила о необходимости внедрить новые упаковки для табачной продукции и новые визуальные предупреждения о вреде курения. Предупреждения должны размещаться теперь не только на обёртках сигарет, но и на устройствах предназначенных для употребления никотина.

Помимо этого, ведомство предлагает увеличить минимальный возраст для продажи табачной продукции до 21 года.