Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса в Москве
- 02.08.2020, 15:17,
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна.
«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну» - пояснил Собянин в интервью.
Мэр столицы также указал на то, что количество ежедневно выявляемых больных с COVID-19 сократилось в десять раз.