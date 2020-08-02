Собянин прокомментировал возможность второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну» - пояснил Собянин в интервью.

Мэр столицы также указал на то, что количество ежедневно выявляемых больных с COVID-19 сократилось в десять раз.