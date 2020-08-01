Родственникам жертв "таинственно разбившегося" Ту-154 вновь отказали в выплатах

Крушение авиалайнера Ту-154 25 декабря 2016 года под Сочи по-прежнему представляет собой загадку. Было проведено подробное изучение всех обстоятельств, но результаты расследования до сих пор засекречены.

В этом контексте не приходится удивляться, что родственники погибших требуют компенсации -- в том числе и от Министерства обороны РФ. Однако 31 июля Мосгорсуд повторно признал законным отказ в такой компенсации.

Напомним, что в этой катастрофе погибли, в том числе, почти полный состав Ансамбля песни и пляски имени Александрова (64 человека) и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.