 

Белоруссия слила Украине список задержанных россиян. Украина требует экстрадиции

Минск передал Киеву имена арестованных россиян, "чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе".
 
Кроме того, Украина проверяет, у кого из задержанных есть украинское гражданство (напомним, что одновременно у них есть и российское гражданство, так как официальный отказ от украинского гражданства затруднителен).
 
Теперь Украина намерена требовать экстрадиции 28 из 33 человек "в связи с незаконным участием в вооружённом конфликте на Донбассе".
 
Фактически это означает угрозу их жизни и здоровью.
 

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