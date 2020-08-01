Белоруссия слила Украине список задержанных россиян. Украина требует экстрадиции
- 01.08.2020, 13:29,
- Новости
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Минск передал
Киеву имена арестованных россиян, "чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе".
Кроме того, Украина проверяет, у кого из задержанных есть украинское гражданство (напомним, что одновременно у них есть и российское гражданство, так как официальный отказ от украинского гражданства затруднителен).
Теперь Украина намерена требовать экстрадиции 28 из 33 человек "в связи
с незаконным участием в вооружённом конфликте на Донбассе".
Фактически это означает угрозу их жизни и здоровью.