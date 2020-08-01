В Свердловской области хотят сами выбирать мэров и собирают подписи

В Екатеринбурге и Свердловской области собирают подписи за возвращение прямых выборов мэров городов.

С вечера 24 июля собрана тысяча подписей, но их нужно, как минимум, десять тысяч, а старт сбора был отложен из-за того, что "Областная газета" задержала публикацию законопроекта.

Сбор подписей продолжится до 11 сентября.