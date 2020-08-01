 

В Свердловской области хотят сами выбирать мэров и собирают подписи

В Екатеринбурге и Свердловской области собирают подписи за возвращение прямых выборов мэров городов.
 
С вечера 24 июля собрана тысяча подписей, но их нужно, как минимум, десять тысяч, а старт сбора был отложен из-за того, что "Областная газета" задержала публикацию законопроекта.
 
Сбор подписей продолжится до 11 сентября.
 
"Подписи за возвращение прямых выборов мэра можно оставить в двух точках в Екатеринбурге: на Октябрьской площади и у Южного автовокзала до 20:00. 3 августа точка сбора подписей должна появиться в Нижнем Тагиле", -- сообщает Znak.com.
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