В Свердловской области хотят сами выбирать мэров и собирают подписи
- 01.08.2020, 11:57,
- Новости
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В Екатеринбурге и Свердловской области собирают подписи за возвращение прямых выборов мэров городов.
С вечера 24 июля собрана тысяча подписей, но их нужно, как минимум, десять тысяч, а старт сбора был отложен из-за того, что "Областная газета" задержала публикацию законопроекта.
Сбор подписей продолжится до 11 сентября.
"Подписи за возвращение прямых выборов мэра можно оставить в двух точках в Екатеринбурге: на Октябрьской площади и у Южного автовокзала до 20:00. 3 августа точка сбора подписей должна появиться в Нижнем Тагиле", -- сообщает
Znak.com.