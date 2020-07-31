 

Американцы винят Китай в эпидемии

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), негативное отношение к Китаю достигло в США исторического максимума: 73% взрослых американцев признались в своём неодобрительном взгляде на эту страну (что на 26% больше, чем в 2018 году и на 7% больше, чем в марте нынешнего года).
 
78% американцев полагают, что китайское правительство хотя бы отчасти виновно в распространении коронавируса.
 
26% американцев описывают Китай как врага Соединённых Штатов, 57% -- как конкурента, и только 16% видят в нём партнёра.
 
73% считают, что США должны активнее защищать права человека в Китае (даже если это вредит экономическим отношениям).
 
Хотя в неприязни к Китаю признаются как республиканцы, так и демократы, республиканцам более свойственно _резко_ негативное отношение. 
 

 

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APN.ru