Американцы винят Китай в эпидемии

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), негативное отношение к Китаю достигло в США исторического максимума: 73% взрослых американцев признались в своём неодобрительном взгляде на эту страну (что на 26% больше, чем в 2018 году и на 7% больше, чем в марте нынешнего года).

78% американцев полагают, что китайское правительство хотя бы отчасти виновно в распространении коронавируса.

26% американцев описывают Китай как врага Соединённых Штатов, 57% -- как конкурента, и только 16% видят в нём партнёра.

73% считают, что США должны активнее защищать права человека в Китае (даже если это вредит экономическим отношениям).

Хотя в неприязни к Китаю признаются как республиканцы, так и демократы, республиканцам более свойственно _резко_ негативное отношение.







