 

"Самоизоляция" плохо сказалась на психическом здоровье россиян

По словам главного психиатра Москвы Георгия Костюка, коронавирусная "самоизоляция" плохо сказалась на психике россиян: люди стали мнительными, ищут у себя  симптомы болезни, испытывают серьёзный стресс. Узнав, что при заболевании ковидом-19 может пропадать обоняние, некоторые россияне стали ощущать у себя этот симптом. 
 
Костюк отметил, что некоторые группы граждан -- например, люди с повышенной тревожностью или те, кто переживает какие-то другие проблемы, -- страдают от "самоизоляции", для них она может обернуться тяжёлым депрессивным расстройством, которое само по себе не пройдёт. 
 
Напомним, что мы недавно писали о том, что за время карантина в Великобритании 550 000 британцев перешли в категорию "тяжёлых выпивох". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Полмиллиона британцев увлеклись выпивкой за время карантина
» По данным российского консульства в Оше, на юге Киргизии убиты три гражданина России
» Взгляд с запада: россияне начинают бороться за свои права
» «Большая американская мечта» россиян не сбылась
» Президент Казахстана призвал любить русский язык
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американцы винят Китай в эпидемии

  • 20:26
  • 149

Минобрнауки обязало студентов носить маски в новом учебном году

  • 20:01
  • 144

Москвичи не страдают из-за отсутствия мигрантов и готовы работать

  • 17:10
  • 185

"Самоизоляция" плохо сказалась на психическом здоровье россиян

  • 16:46
  • 193

Москва надеется, что задержанных в Минске россиян скоро отпустят

  • 16:04
  • 201

Генпрокуратура и суд закрыли информацию о прокурорах сталинских "троек"

  • 15:48
  • 226
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru