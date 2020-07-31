"Самоизоляция" плохо сказалась на психическом здоровье россиян

По словам главного психиатра Москвы Георгия Костюка, коронавирусная "самоизоляция" плохо сказалась на психике россиян: люди стали мнительными, ищут у себя симптомы болезни, испытывают серьёзный стресс. Узнав, что при заболевании ковидом-19 может пропадать обоняние, некоторые россияне стали ощущать у себя этот симптом.

Костюк отметил, что некоторые группы граждан -- например, люди с повышенной тревожностью или те, кто переживает какие-то другие проблемы, -- страдают от "самоизоляции", для них она может обернуться тяжёлым депрессивным расстройством, которое само по себе не пройдёт.