 

Москва надеется, что задержанных в Минске россиян скоро отпустят

По сообщению Интерфакса, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии россияне находились там транзитом и ехали в Стамбул по коммерческому контракту, для осуществления охраны энергетического объекта.
 
Москва пока не получила от Минска доказательств обоснованности задержания граждан России (напомним, что белорусская сторона подозревает их в подготовке терактов и создании хаоса накануне президентских выборов). Президент Путин и члены Совета безопасности РФ надеются на прояснение всех обстоятельств и скорое освобождение россиян. 
 
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "безосновательное задержание российских граждан, причём 33-х граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений".
 
 

 

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