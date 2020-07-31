Москва надеется, что задержанных в Минске россиян скоро отпустят

По сообщению Интерфакса, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Белоруссии россияне находились там транзитом и ехали в Стамбул по коммерческому контракту, для осуществления охраны энергетического объекта.

Москва пока не получила от Минска доказательств обоснованности задержания граждан России (напомним, что белорусская сторона подозревает их в подготовке терактов и создании хаоса накануне президентских выборов). Президент Путин и члены Совета безопасности РФ надеются на прояснение всех обстоятельств и скорое освобождение россиян.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, " безосновательное задержание российских граждан, причём 33-х граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений".







