 

"Не надо пороть горячку": академик-вирусолог Зверев не спешит вакцинироваться

В интервью Общественной службе новостей академик РАН вирусолог Виталий Зверев разъяснил, что вакцина от коронавируса должна испытываться несколько лет и может быть готова не ранее конца 2021 года, с тем чтобы были установлены её эффективность и безопасность.
 
Зверев назвал коронавирусную инфекцию "не такой страшной" и с не настолько высокой смертностью, "чтобы пороть горячку". Академик считает, что вопрос с вакциной уже перешёл в политическую плоскость. 
 

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