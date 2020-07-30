"Не надо пороть горячку": академик-вирусолог Зверев не спешит вакцинироваться

интервью Общественной службе новостей академик РАН вирусолог Виталий Зверев разъяснил, что вакцина от коронавируса должна испытываться несколько лет и может быть готова не ранее конца 2021 года, с тем чтобы были установлены её эффективность и безопасность.

Зверев назвал коронавирусную инфекцию "не такой страшной" и с не настолько высокой смертностью, "чтобы пороть горячку". Академик считает, что вопрос с вакциной уже перешёл в политическую плоскость.



