 

За отсутствие маски оштрафуют пассажира, но не Собянина

В Москве с 12 мая (когда стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте) оштрафованы свыше 37 тысяч пассажиров.
 
Ежедневно проводятся сотни рейдов. Людям настоятельно рассказывают о "важности ношения масок и перчаток".
 
В то же время главное контрольное управление Москвы отказалось штрафовать мэра Москвы Сергея Собянина за то, что 17 июня он встретился с рестораторами в "Кофемании" на Большой Никитской, не имея "средства защиты" (как, впрочем, и другие участники встречи).
 
В то же время полезность ношения, в особенности, перчаток отнюдь не является однозначно доказанной. На днях одна из самых массовых газет Великобритании "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, что мыть руки полезно, а носить перчатки бесполезно и даже вредно.
 

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