"Детские деньги" помогли погасить микрозаймы
- 30.07.2020, 14:22,
- Новости
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Выплаты десятитысячных пособий на детей от трёх до шестнадцати лет помогли гражданам России выплатить долги.
По информации
РБК, с апреля, когда граждан РФ посадили на "самоизоляцию", объём выплат по микрозаймам резко снизился. И начал расти только со второй недели июня, после того как россияне получили единовременные пособия на детей.
То же самое произошло и в июле, когда случилась вторая волна выплат.
Таким образом, значительную часть так называемых "детских денег" россиянам приходится тратить на выплаты по кредитам.