 

"Детские деньги" помогли погасить микрозаймы

Выплаты десятитысячных пособий на детей от трёх до шестнадцати лет помогли гражданам России выплатить долги.
 
По информации РБК, с апреля, когда граждан РФ посадили на "самоизоляцию", объём выплат по микрозаймам резко снизился. И начал расти только со второй недели июня, после того как россияне получили единовременные пособия на детей.
 
То же самое произошло и в июле, когда случилась вторая волна выплат. 
 
Таким образом, значительную часть так называемых "детских денег" россиянам приходится тратить на выплаты по кредитам.
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APN.ru