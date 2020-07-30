"Детские деньги" помогли погасить микрозаймы

Выплаты десятитысячных пособий на детей от трёх до шестнадцати лет помогли гражданам России выплатить долги.

По информации РБК, с апреля, когда граждан РФ посадили на "самоизоляцию", объём выплат по микрозаймам резко снизился. И начал расти только со второй недели июня, после того как россияне получили единовременные пособия на детей.

То же самое произошло и в июле, когда случилась вторая волна выплат.

Таким образом, значительную часть так называемых "детских денег" россиянам приходится тратить на выплаты по кредитам.