Семья арестованного хабаровского губернатора собирает деньги на адвоката
- 30.07.2020, 14:01,
- Новости
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По сообщению
Интерфакса, соответствующее обращение сестры Сергея Фургала Галины опубликовано в Инстаграме регионального отделения ЛДПР.
Родственники хотят нанять для защиты Фургала коллегию адвокатов Хабаровского края. Поскольку счета семьи арестованы, у неё нет возможности оплачивать адвокатов.
С 11 июля в Хабаровском крае постоянно проходят акции в поддержку Фургала, люди требуют открытого суда и чтобы он состоялся в Хабаровске.