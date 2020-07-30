 

Семья арестованного хабаровского губернатора собирает деньги на адвоката

По сообщению Интерфакса, соответствующее обращение сестры Сергея Фургала Галины опубликовано в Инстаграме регионального отделения ЛДПР.
 
Родственники хотят нанять для защиты Фургала коллегию адвокатов Хабаровского края. Поскольку счета семьи арестованы, у неё нет возможности оплачивать адвокатов. 
 
С 11 июля в Хабаровском крае постоянно проходят акции в поддержку Фургала, люди требуют открытого суда и чтобы он состоялся в Хабаровске. 
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APN.ru