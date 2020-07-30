Потехиной поручено вернуть доверие петербуржцев к Смольному 

В Санкт-Петербурге 27 июля начался новый этап снятия противоэпидемиологических ограничений. В городе возобновляют работу торговые и развлекательные комплексы, бассейны, фитнес-центры, рестораны и кафе. При этом администрация Петербурга отмечает, что риск заболевания COVID-19 остаётся на высоком уровне, председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец даже публично заявил, что существует риск второй волны эпидемии.

Позиция Смольного, который одновременно идёт на снятие ограничений и при этом признаёт, что сохраняется вероятность новой волны заболеваний, довольно необычна. Ранее, ещё в середине июня, петербургские учёные сообщили, что в городе высок риск повторной эпидемии, но городские власти эту информацию публично не комментировали. Смена тактики может быть связана с перестановками в Смольном – в начале июля все пресс-службы городского правительства взяла под контроль вице-губернатор Ирина Потехина.

Информационному вакууму в Петербурге приходит конец

Подобным образом Смольный отмалчивался по всей ситуации с коронавирусом, ограниченно выдавая важную информацию прессе. Такую тактику можно объяснить желанием властей не пугать петербуржцев, и не создавать поводов для панических настроений в прессе. Однако в итоге вышло ровно наоборот – между администрацией и горожанами образовался информационный вакуум, которым охотно воспользовались оппозиционные СМИ для продвижения своих теорий.

Так, 16 июня издание Meduza выпустило материал с жёсткой критикой в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова, в основу которой легла эпидемиологическая ситуация в городе. А 18 июня «Проект» попытался дискредитировать все усилия городских властей, направленных на борьбу с коронавирусом.

Оба материала оказались ориентированы на аудиторию, плохо информированную о ситуации в городе. Например, продвигалась теория, будто главврача больницы имени С.П. Боткина Алексея Яковлева уволили по неким политическим событиям. Однако на самом деле решение о снятии его с должности было принято из-за многочисленных нарушений в больнице и жалоб пациентов.





Потехина вернёт Смольному доверие петербуржцев

Как сообщает наш источник в Смольном, ликвидировать этот информационный вакуум между правительством и петербуржцами, было поручено вице-губернатору Ирине Потехиной. Вероятно, именно по этой причине в её руки был передан контроль над всеми пресс-службами городского правительства, в том числе и над губернаторской.

Петербургские журналисты уже обратили внимание, насколько изменилась работа Смольного с прессой. В частности, была отмечена успешная работа Комитета по печати и взаимодействию со СМИ при освещении праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Военно-морского флота. Активная информационная подготовка началась за две недели до самого праздника, и в результате парад Балтийского флота стал ключевым в новостной повестке не только самого Петербурга, но всей России. Учитывая тот факт, что комитет напрямую подконтролен Потехиной, такой успех – это непосредственно её заслуга.

Теперь же, судя по изменившейся риторике Смольного, Потехина намерена не менее эффективно наладить взаимодействие правительства с прессой по коронавирусной тематике. А уже через СМИ будет налажен доверительный диалог с жителями города. Так, об упомянутом заявлении Лисовца сообщили более 20 крупных СМИ городского уровня.







А о проведении 13 тысяч тестов на коронавирус в сутки в Петербурге сообщили уже более 80 изданий, в том числе и федерального уровня.





Хорошо видно, что Смольный теперь стал не только более открытым, но и наладил контакт с прессой. Таким образом Потехина не просто сотрудничает со СМИ, она налаживает доверительные отношения непосредственно с петербуржцами. Ведь чем больше горожане будут доверять правительству, тем меньше они будут доверять фейкам и необоснованной критики в адрес Смольного и лично губернатора Александра Беглова.